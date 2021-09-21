صفقة الغواصات الفرنسية تنبه الاتحاد الأوروبي لتعزيز وحدته في ملف الأمن

أكد وزير الشؤون الأوروبية المكلف كليمان بون ونظيره الألماني مايكل روث أن أزمة الغواصات الفرنسية المندلعة بين فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا تعد «تنبيها» للاتحاد الأوروبي من أجل إظهار المزيد من وحدة الصف في مسائل السياسة الخارجية والأمن وتعزيز السيادة في الاجتماع الذي ضم وزراء الخارجية الأوروبيين الثلاثاء في الاتحاد الأوروبي، إذ قال «بون» إن الخلاف مسألة أوروبية لا فرنسية فحسب، مؤكدًا أن بلاده تتوقع الحصول على دعم من شركائها الأوروبيين.

فرنسا ترحب بالتضامن الذي أبدته ألمانيا وكبار قادة الاتحاد الأوروبي معها

كما أكد الوزيران الفرنسي المكلف للشؤون الأوروبية كليمان بون والألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث، اليوم الثلاثاء أن قرار الولايات المتحدة وأستراليا سحب صفقة الغواصات الفرنسية يعد بمثابة تنبيه للاتحاد الأوروبي على ضرورة تعزيز قدراته على التحرك بشكل مستقل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبه قال الوزير الألماني لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين: «علينا أن نطرح السؤال حول سبل تعزيز سيادتنا، كيف يمكننا إظهار المزيد من وحدة الصف في مسائل السياسة الخارجية والأمن».

فيما رحبت باريس بالتضامن الذي أبدته ألمانيا وكبار قادة الاتحاد الأوروبي معها، مشيرة إلى أن انهيار الثقة مع واشنطن يعزز المواقف الأوروبية الداعية لتحديد مسار استراتيجي خاص بالاتحاد الأوروبي.

«بون»: الخلاف مسألة أوروبية لا فرنسية

واعتبر كليمان بون، الوزير الفرنسي المكلف للشؤون الأوروبية، أن الخلاف مسألة أوروبية لا فرنسية فحسب، مؤكدا أن بلاده تتوقع الحصول على دعم من شركائها الأوروبيين.

وأضاف بون: «لا أعتقد أن فرنسا تبالغ في ردة فعلها ولا أعتقد أن على فرنسا أن تبالغ. لكن عندما يكون وضع ما مقلقا وخطيرا، فأعتقد أن مسؤوليتنا تملي علينا قول ذلك بوضوح تام».

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تفكر في مسألة إن كانت العاصفة الدبلوماسية ستؤثر على اجتماع مرتقب في بيتسبرج في 29 سبتمبر لمجلس جديد مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتجارة والتكنولوجيا لمناقشة سبل التعاون في مجال التجارة وتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.