رئيس «الرقابة المالية»: 45 مليون شخص يتعاملون مع قطاع التأمين في مصر

قال محمد عمران رئيس هيىة الرقابة المالية، إن شركات التأمين، استطاعت مواجهة المخاطر التي تزامنت مع جائحة كورونا، مشيرا إلى تشجيع استخدام التكنولوجية المالية، والتحول الرقمي، ساعد شركات التأمين خلال كورونا.

التأمينات تتعامل مع 45 مليون شخص

وأضاف عمران، خلال كلمته أمام الملتقى الثالث لصناعة التأمين بشرم الشيخ، إن تغطية التأمينات داخل مصر، تغطى من 40 مليون إلى 45 مليون فرد، يتعاملون مع قطاع التأمين، مشيرا إلى أن حجم أقساط التأمين في 30/ 6/ 2021 وصلت 45 مليار جنيه، بزيادة 15% عن العام الماضي الذي كان 40 مليار جنيه.

استثمارات شركات التأمين

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن حجم استثمارات شركات التأمين، وصلت 18.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 17% عن السنوات الماضية.

شركات التأمين والاقتصاد المصري

وتابع عمران، أن هيئة الرقابة المالية، مطمئنة على قدرة شركات التأمين فى خدمة الاقتصاد المصري، وأنها تقدم منظومة متكاملة لخدمة المخاطر.

تكريم وزيرة الهجرة

وكرم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وزيرة الهجرة، ومنحها درع ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت خلال المؤتمر، أنه لأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.