اسعار حلاوة المولد 2021

مع اقتراب مولد النبوي في مصر، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول، 18 من أكتوبر المقبل، يبحث الكثيرين عن أسعار حلاوة المولد 2021 التي تعتبر واحدًا من أهم طقوس المصريين، إذ تتنوع ما بين الفولية والحمصية، كما تباع كأنواع منفردة، أو علب، وبدأت بعض محلات الحلويات في الإعلان عن أسعارها.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، أسعار حلاوة المولد 2021 وفقًا لجولة للجريدة على عدد من المناطق «الجيزة، والدقي، ووسط البلد»، وذلك في السطور التالية..

أسعار حلاوة المولد 2021 في المحلات

وجاءت متوسط أسعار حلاوة المولد 2021 في المحلات، كالآتي:

متوسط سعر علبة ميني ما بين 200 إلى 250 جنيهًا.

متوسط سعر علبة وسط كرتون ما بين 350 إلى 450 جنيهًا.

متوسط سعر علبة وسط صفيح نحو 470 جنيهًا.

متوسط سعر علبة كبيرة نحو 550 جنيهًا.

متوسط سعر علبة جامبو نحو 800 جنيه.

أسعار حلاوة المولد 2021 بالقطعة

وجاءت أسعار قطع حلاوة المولد، كالآتي:

قطعة سمسميه نحو 15 جنيهًا.

فولية نحو 15 جنيهًا.

حمصية نحو 15 جنيهًا.

قطعة فستقيه ما بين 60 إلى 70 جنيهًا.

قطعة لوزيه ما بين 60 إلى 70 جنيهًا.

نصائح عند شراء حلويات المولد

وحتى لا تتعرض للنصب أو الاحتيال عند شراء حلويات المولد اتبع النصائح الآتية:

الشراء من الأماكن الموثوق بها، والابتعاد عن شراء الحلويات مجهولة المصدر.

التأكد من عرضها داخل أماكن زجاجية مخصصة للعرض وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.

يجب أن تكون طازجة ذات لون فاتح وتتميز بالليونة.

اختيار قطع الحلوى المغلفة جيدًا، والابتعاد عن المكشوف منها والمعرض للأتربة.

التأكد من وجود تاريخ الصلاحية والانتهاء على الغلاف، إضافة إلى اسم المصنع.

يفضل الابتعاد عن الحلوى الملونة، والتي يدخل في مكوناتها الألوان الصناعية، لما تسببه من حساسية وضرر وخاصة للأطفال.