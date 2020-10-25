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ضبط 450 كيلو "حلاوة المولد" منتهية الصلاحية بالأقصر

وكيل التموين يناشد المواطنين الشراء من محلات "حسنة السمعة"

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محمد عبد اللطيف الصغير
06:08 م | الأحد 25 أكتوبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن إحدى الحملات التموينية على أسواق المحافظة، اليوم الأحد، أسفرت عن ضبط نحو 450 كيلوجرام من "حلاوة" المولد النبوي الشريف، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبينما أكد وكيل الوزارة أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، كما جرى إحالة المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فقد ناشد المستهلكين شراء حلوى المولد من المحلات "حسنة السمعة"، والحذر عند الشراء، مع ضرورة الاطلاع على تاريخ الصلاحية ومصدر الحلوى.

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