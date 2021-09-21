مصر تحتضن «أوسكار العرب» للمرة الثانية

أعلنت إدارة مهرجان «أوسكار العرب» في دورته الخامسة، أنها استقرت على إقامة حفلها السنوي بجمهورية مصر العربية للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد أن كان مقرر أن يقام الحفل بإحدى الفنادق الكبري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بسبب ما يشهده العالم من أزمة جائحة كورونا، والتي أعاقت إقامة الحفل بها.

رئيس المهرجان: لم أجد أفضل من مصر لاحتضان الحفل

وأكد مهند الغزاوي، رئيس المهرجان، أنه عقب النجاح التي حققته الدورة السابقة، لم يجد أفضل من جمهورية مصر العربية لاحتضان حفله، وتكريم العديد من كبار النجوم المصريين والعرب، الذين قدموا أعمالاً فنية مميزة خلال العام، ليكون بمثابة تقديرًا وعرفاناً بدورهم الفعال.

انطلاق الحفل السنوي 25 أكتوبر المقبل

وأشار إلى أن إدارة المهرجان تعمل على قدمٍ وساق للانتهاء من التحضيرات للحفل، الذي يحمل اسم الفنان الكبير الراحل سمير غانم، على أن يكون يوم 25 من أكتوبر المقبل، بإحدى الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة.