حسن الرداد خلال تكريم سمير غانم ودلال عبدالعزيز: «أتمنى أبقى زيهم» (صور)

نشر الفنان حسن الرداد، عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور أثناء تسلمه تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز بمهرجان الفضائيات العربية، معلقا عليها بقوله: «من تكريم مهرجان الفضائيات العربية لأسطورة الكوميديا سمير غانم والنجمة الغالية دلال عبد العزيز».

حسن الرداد يتسلم جائزة سمير غانم ودلال في حفل الفضائيات

وكان الفنان حسن الرداد، قدم اعتذرا خلال كلمته في المهرجان، على عدم حضور الفنانة إيمي سمير غانم، والفنانة دنيا سمير غانم، ابنتي الراحلين، مشيرا إلى أنه يتمنى يوما من أيام الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، مضيفا «أتمنى أن أصبح في مكانتهما في قلوب الناس».

حسن الرداد يعتذر لحضور المهرجان عن حضور إيمي ودنيا سمير غانم

جدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد، قام منذ أيام قليلة، بنشر صورة لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم قائلا: «فقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها في حياته، بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله، ووالدتك الفاضلة اللي أعمالها في الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس، إن شاء الله يا حبيبتي ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانة في مصر كلها».

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، قد شاركت متابعيها منشورا في ذكرى الأربعين لوفاة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، قائلة: «النهارده اليوم الـ40 على فراقك يا أمي»، ودعت الجمهور للدعاء لها، بينما شاركت الفنانة دينا سمير غانم، متابعيها منشورا قالت فيه: «النهاردة الذكرى الـ40 على فراقك يا أمي».