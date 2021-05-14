تكريم هاني البحيري في مهرجان أوسكار العرب بدبي كأفضل مصمم أزياء

كرمت إدارة مهرجان «أوسكار العرب» مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، ضمن فعاليات الدورة الخامسة التي تقام يوم 19 مايو الجاري، بمدينة دبي، ويشهد المهرجان أيضا تكريم المتميزين من نجوم الفن والإعلام، من مختلف الدول العربية، خاصة في موسم الدراما الرمضانية 2021.

ويعد تكريم البحيري في «أوسكار العرب» برئاسة مهند الغزاوي، هو الثاني له على التوالي، حيث تم تكريمه في الدورة الرابعة للمهرجان التي أقيمت العام الماضي بالقاهرة، تحت رعاية وزارة الثقافة الليبية، والاتحاد العربي للثقافة.

وساهم البحيري بتصميم العديد من فساتين الزفاف التي تألقت بها نجمات الفن، خلال موسم الدراما الرمضانية 2021، وتصدرت «تريند» مختلف مواقع السوشيال ميديا، ونالت إعجاب الجمهور.

وكانت أبرز النجمات اللاتي تألقن بفساتين زفاف من تصميم البحيري في موسم الدراما الرمضانية، ياسمين عبدالعزيز بمسلسل «اللي مالوش كبير»، غادة عبد الرازق في «لحم غزال»، وصابرين في «كله بالحب».

وفي مسلسل «فارس بلا جواز» تألقت 4 فنانات بفساتين زفاف من تصميم العالمي هاني البحيري، وهن «سوسن بدر، بشرى، هيدي كرم، مي سليم، ندى موسى».

يعد هانى البحيري سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا في أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021 «أون لاين»، نظرا للإجراءات الاحترازية التي فرضها فيروس كورونا على مهرجانات الموضة العالمية.

كما شارك كأول مصري بأسبوع الموضة الإسباني للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان، بجانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية «تولوز» أو«Godfather of the Toulouse Fashion Week»، باعتباره «الاب الروحي»، ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث، للعام الثاني على التوالي.

وانفرد «البحيري» للعام الثالث على التوالي، بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، وأثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة «يسرا اللوزي»، وبلغ قيمته 5 ملايين دولار، والعام الثاني ارتدته النجمة اللبنانية «نيكول سابا»، وقدر بنحو 200 مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

ومؤخرا فوجئ الجميع من متابعي الموضة العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر، تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مي عمر.

وقامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري، تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي، باعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة الـ 15عاما، وساهمت في نجاح الـ«اورينتال فاشون شو».

وخلال تكريمه؛ أعرب البحيري عن فخره بوحوده في أضخم حدث للموضة العالمية «أسبوع الموضة الفرنسي»، ممثلا لبلده مصر التي يشرف بتمثيلها وسط تصفيق حاد من المشاركين.

ومن المقرر أن يتبنى هاني البحيري مجموعة من طلاب الفنون التطبيقية، لينقل لهم خبراته وتجاربه، ليدفع بهم لسوق العمل، ويساعدهم على صقل مواهبهم وتنميتها في عالم تصميمات الموضة العالمية.