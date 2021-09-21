«المستقبل للتنمية العمرانية» تطلق مشروعها الخدمى بقلب «مستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة على كبار المطورين المتخصصين

أعلن المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، عن واحد من أكبر المشروعات الخدمية بقلب المدينة وهو مشروع The Boulevard.

عصام ناصف: إجمالى مساحة المشروع 60 فداناً.. وتم تخصيص 450 مليون جنيه لبدء التطوير

وأوضح أن هذا المشروع سيكون نموذجاً مشابهاً لشارع الشانزليزيه بباريس، ويضم أنشطة متعددة الاستخدامات Mixed-Use (سكنى/ تجارى/ إدارى) بمساحة 60 فداناً تقريباً، وبطول واحد كيلومتر، ويبدأ هذا المشروع من مدخل المدينة على الطريق الدائرى الأوسطى حتى الميدان الرئيسى للمرحلة الأولى، وقد انتهت الشركة بالفعل من التصميمات الأولية للمشروع، وستتولى شركة المستقبل تنمية وتطوير هذا المشروع طبقاً للمواصفات التى تتطلبها أشهر العلامات التجارية العالمية، وتم تخصيص 450 مليون جنيه لبدء تنفيذ خطة تطوير هذا المشروع المهم.

مضيفاً أنه تم التعاقد بداية هذا العام مع شركة نيو هومز للاستشارات والتطوير العقارى Coldwell Banker Commercial Advantage للترويج للفرص الاستثمارية بهذا المشروع.

كما أن هذا المشروع سيتضمن: مطاعم - كافيهات - محلات لأكبر العلامات التجارية - منشآت ثقافية وترفيهية مثل «سينمات - مسارح»، بالإضافة إلى أنه سيتم تنفيذ فكرة معرض «أسبوع الموضة»، وسيكون حدثاً يتكون من سلسلة من مهرجانات الموضة على غرار مهرجانات الموضة العالمية، هذا فضلاً عن المكاتب الإدارية والوحدات الفندقية، كما سيتضمن منطقة خاصة تحت مسمى مجمع البنوك.

جدير بالذكر أن مشروع مستقبل سيتى يقدر إجمالى مساحته بـ11 ألف فدان تقريباً بالقاهرة الجديدة، ويتضمن جميع التخصصات (سكنى - تعليمى - طبى - تجارى - إدارى - ترفيهى - بنوك - محطات وقود)، وتم التعاقد مع عدد من كبرى شركات التطوير العقارى على تنمية وتطوير مشروعات سكنية - تعليمية - محطات وقود بالمرحلتين الأولى والثالثة وجزء من المرحلة الرابعة، وسيتم البدء فى تشغيل الحى الأول بالمرحلة الأولى بالمدينة مع نهاية العام الجارى.