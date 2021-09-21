هايد بارك بشكل جديد فى سيتى سكيب 2021

فى إطار حرصها على تنويع وسائل الترويج لعملائها، أعلنت شركة «هايد بارك» للتطوير العقارى -إحدى كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر- مشاركتها فى النسخة العاشرة من معرض «سيتى سكيب 2021» -واحد من أكبر المعارض العقارية وأكثرها تأثيراً فى السوق المصرية- بباقة متنوعة من المشروعات العقارية وبخطط سداد تنافسية، يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية «هايد بارك» فى المشاركة بالمعارض العقارية الكبرى للوصول إلى أكبر قدر من الشريحة المستهدفة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية فى مصر.

مشروعات بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى وعروض سداد حتى 10 سنوات

وتستقبل شركة «هايد بارك» للتطوير العقارى معرض سيتى سكيب بعروض مميزة ومشروعات عقارية ضخمة، سواء فى Hyde Park East «هايد بارك القاهرة الجديدة»، أو مشروعها الرائد Hyde Park West «تاونى - Tawny» بمدينة السادس من أكتوبر، كما تقدم مشروعها الجديد فى الساحل الشمالى Hyde Park North بمرحلته الأولى Seashore للراغبين فى اقتناء السكن الثانى، بخطط سداد مرنة بمقدم سداد يبدأ من 5% على 10 سنوات فى دفعات متساوية.

Hyde Park East

تطرح شركة «هايد بارك» المرحلة الثانية من مشروع جاردن ريزيدنس - Garden residence بالقاهرة الجديدة على مساحة 12 فداناً، حيث يضم مجموعة مميزة من الوحدات السكنية بأنواع متنوعة من المبانى، بإطلالة مختلفة، تتميز بتصميم عصرى يناسب جميع الأعمار، وفى الوقت نفسه تتمتع بالاختلاف والتنوع فى المساحات، تبدأ من 82 إلى 268 متراً مربعاً، سواء شقق سكنية مثل Garden apartments، والتى تضم من غرفة واحدة حتى 3 غرف، وGarden Terrace والتى تشتمل على 3 غرف وتراس كبير يطل على مساحات خضراء وحدائق. أما الـGarden Villa فتبدأ وحداتها من غرفتين إلى 3 غرف وتتمتع بحدائق بمساحات كبيرة ومختلفة ومدخل خاص عن باقى المبنى، بالإضافة إلى Garden Penthouse تتنوع بين 3 و4 غرف.

ويتميز تصميم جاردن ريزيدنس - Garden residence بأنه أول Gated Community بهايد بارك القاهرة الجديدة، حيث تطل وحداته بشكل مباشر على حدائق ومساحات خضراء وحمامات سباحة، مما يضمن رؤية شاملة لحدائق المشروع من جميع المبانى، أما بالنسبة للخصوصية فتتوافر بالمشروع ساحة انتظار سيارات كبيرة تحت الأرض، كما أن المنطقة محاطة بالكامل بأسوار وبوابات داخلية للتمتع بخصوصية وأمان، مما يجعل جاردن ريزيدنس المكان المثالى للعائلات، تتيح للمقيمين القيام بتجربة فريدة، والتفاعل مع الجيران بمكان تشتعل الحياة به فى كل زاوية.

ويقع مشروع جاردن ريزيدنس داخل هايد بارك بمنطقة القاهرة الجديدة، والذى يعد درة مشروعات شرق القاهرة، نظراً لتميزه بموقع مطل على بوابة العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى بُعد دقائق من خدمات حيوية، مثل مطار القاهرة والجامعة الأمريكية، علاوة على أنه يربط شارع التسعين بالطريق الدائرى الأوسطى، وانفراده بتصميمات أشرف عليها أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، بالإضافة إلى تنوع مساحات الوحدات السكنية، وتوافر الخدمات المختلفة مثل أكبر حديقة مركزية على مستوى القاهرة داخل المشروع، تضم جميع الأنشطة الترفيهية والتجارية والخدمية وكلوب هاوس ونادٍ رياضى، ولذا حاز المشروع على ثقة أكثر من 5000 مشترٍ.

ويقع مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة على مساحة 6 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية نحو 40 مليار جنيه مصرى، ويقام على 8 مراحل مختلفة، بإجمالى عدد وحدات نحو 20 ألف وحدة، بجانب المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية، ومن المقرر تسليم آخر مرحلة من المشروع فى عام 2030، وتتميز وحدات المشروع بتنوع تصميماتها من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، والتى تم تصميمها بواسطة شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن.

Hyde Park West

وللباحثين عن وحدات سكنية غرب القاهرة، تطرح شركة «هايد بارك» مساحات جديدة من مشروع تاونى TAWNY، بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 31 فداناً، وتضم نحو 200 فيلا بمساحات تتراوح بين 208 و280 متراً ما بين تاون هاوس وتوين هاوس وفيلل Quads، لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء، وأشرفت على تصميمها شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن.

ويتميز مشروع «تاونى TAWNY» بموقع متميز فى قلب المنطقة السكنية فى 6 أكتوبر محاط بجميع الطرق الرئيسية، سواء المحور وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى وطريق الواحات، كما يحيط بالمشروع الكثير من الخدمات، منها نادى الجزيرة الرياضى، وعلى بُعد خطوات من المولات والمحلات التجارية، كما يحيط بالمشروع الكثير من المدارس الدولية مثل «ليسيه، الألسن، مدرسة الشويفات الدولية، المدرسة الأمريكية الدولية والمدرسة البريطانية الدولية».

Hyde Park North

أما بالنسبة للراغبين فى شراء السكن الثانى second home، فطرح «هايد بارك» مرحلة «Seashore» - وهى المرحلة الأولى من Hyde Park North- الذى يقع على مساحة 240 فداناً، ومشروع «Seashore» مصمم على مصاطب متدرجة يتراوح ارتفاعها بين 8 أمتار و18.5 متر تتدرج من الجنوب إلى الشمال باتجاه البحر.

وتنفرد المرحلة الأولى بموقعها المميز داخل المشروع، لقربها من جميع الأماكن الترفيهية مثل الكلوب هاوس والمطاعم، والمساحات الخضراء وشاطئ البحر، بالإضافة إلى عدد كبير من حمامات السباحة ذات طبيعة ساحلية، وتخطط شركة «هايد بارك» للتطوير العقارى لتسليم التاون هاوس، التوين هاوس والشاليهات بمختلف مساحاتها المطروحة كاملة التشطيب.

ويمثل مشروع Hyde Park North إضافة قوية للقطاع العقارى بشكل عام والساحل الشمالى بشكل خاص، إذ تخطط «هايد بارك» لتطوير مساحة ضخمة من المشروع لإنشاء فنادق وشقق فندقية -وهى الوحدات الأكثر طلباً فى هذه المنطقة- بالإضافة إلى إنشاء محال لعلامات تجارية شهيرة وكابينات الشاطئ، كلوب هاوس، مطاعم، وممشى مطل على البحر مباشرة لتوفير خدمات لسكان المشروع والساحل الشمالى، بما يضمن توافر الخدمات للعملاء طوال العام وليس خلال أشهر الصيف فقط، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة باستدامة التنمية فى الساحل.

وينفرد مشروع Hyde Park North بمزايا تنافسية ستجعله الاختيار الأول للراغبين فى شراء وحدات بمنطقة الساحل الشمالى؛ بداية من موقع متميز بالساحل الشمالى بطريق رأس الحكمة، مما يجعله قريباً من المحاور والطرق الرئيسية، سواء المؤدية إلى القاهرة أو إلى باقى مدن الساحل الشمالى، إذ يبعد المشروع 2 كيلومتر من طريق الضبعة و4 كيلومترات من مخرج مشروع فوكا، وعلى بعد 91 كيلومتراً من طريق العلمين الجديد، و120 كيلومتراً من طريق العلمين.