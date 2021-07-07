أسعار تذاكر حفل شارموفرز في هايد بارك بالتجمع الخامس

يستعد فريق شارموفرز لتقديم حفل في هايد بارك بالتجمع الخامس، يوم الخميس الموافق 15 يوليو، ومن المقرر أن يقدم الفريق باقة من أبرز الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني مثل أغنية حزينة، سنجل، خلي بالك من زيزي، إيزي ماني، هاخد حقي، وغيرها.

أسعار تذاكر حفل شارموفرز في هايد بارك

ومن المقرر أن يبدأ حفل عزيز مرقة من الساعة السادسة مساء، حتى الساعة الثامنة الثامنة مساء، وحددت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل بسعر 250 جنيهًا، و450 جنيهًا.

وكان فريق شارموفرز قد قدم 4 حفلات في ساقية الصاوي يومي 17 و18 من شهر يونيو، ووصل سعر التذكرة لـ200 جنيه.

يذكر أنه زاد البحث عن فريق شارموفرز في الفترة الأخيرة عبر محركات البحث، بسبب الأزمة الخاصة بمنع المنظمين للحفل دخول المحجبات من حضور الحفل، خاصة بعد أن أعلن الفريق رفضه لذلك الأمر معلنا عدم حضور الحفل، من خلال حساب الفريق بموقع «إنستجرام» قائلا: «إحنا مش موافقين على اللي بيحصل ده، مش هانطلع على المسرح لحد ما القصة تتحل لأن ده ضد مبدأنا»، وبعد موقف أعضاء الفرقة رضخ المنظمون لهم، وأعلنوا السماح بدخول المحجبات الحفل.

وبدأ فريق شارموفرز بمو العرقان، عازف الدرامز، الذي تعلم الباص جيتار، وأحمد بهاء الذي عمل عازفًا في أكثر من فرقة قبل احترافه الغناء في فريق شارموفر، وانضم للفريق أكثر من عضو بعد ذلك، ويحرص الفريق دائما على قراءة سورة الفاتحة بشكل جماعي قبل الدخول لخشبة المسرح، وإطلاق الصيحات الحماسية لتشجيع بعضهم البعض.

كما أن الفريق حصد خلال تاريخه الفني عددا من الجوائز، أبرزها جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019.