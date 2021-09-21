أغنى 10 مليارديرات يخسرون 25.6 مليار دولار في يوم واحد

خسر أغنى 10 مليارديرات في العالم نحو 25.6 مليار دولار في يوم واحد فقط، بسبب حالة الخوف والقلق التي سيطرت على معظم أسواق المال العالمية، بشأن تداعيات أزمة انهيار مجموعة «إيفرجراند الصينية»، وهي أكبر شركة عامة متخصصة في الإنشاءات في العالم من حيث الأصول بقيمة 351.9 مليار دولار، وفقًا لقائمة فوربس جلوبال 2000 التي تحل فيها بالمرتبة 227.

ثروات أغنى 10 مليارديرات في العالم

وتبلغ القيمة الإجمالية لثروات أغنى 10 مليارديرات في العالم حاليًا 1.36 تريليون دولار، ورغم أنها تخلو من المليارديرات الصينيين وتهيمن عليها الولايات المتحدة، فإن الخسائر طالت القائمة، في حين يعتبر ملياردير شركة تيسلا، إيلون ماسك الخاسر الأكبر بقيمة 6.5 مليار دولار في يوم واحد خاصة مع ارتباطه بأعمال في الصين، وفقًا لـ«فوربس».

أسواق الأسهم الأمريكية

اختتمت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة على تراجعات ملحوظة يوم أمس، إذ تراجع مؤشر ستاندر آندبورز 500 أمس بنحو 1.7% ليصل إلى مستوى 4357.73 نقطة وهو أدنى مستوى له في شهرين تقريبًا، متأثرًا بمخاوف المستثمرين من تفاقم أزمة إيفرجراند، فيما هبط مؤشر دواجونز الصناعي 1.8% عند مستوى 33970.47 نقطة وهو الأدنى منذ 19 يوليو الماضي 33962.04 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك 2.2% إلى 14713.90 نقطة وهو الأقل في نحو شهر، ضمن موجة من الذعر اجتاحت الأسواق وامتدت أيضاً إلى العملات المشفرة.

ديون الشركة

واهتزت أسواق المال العالمية وتأثرت معنويات المستثمرين بسبب الآثار المحتملة من أزمة إيفرجراند، والتي تحاول جمع الأموال لدفع مجموعة من المقرضين والموردين والمستثمرين، إذ يكون الموعد النهائي لدفع مبلغ 83.5 مليون دولار تتعلق بسندات مارس 2022 مستحق يوم الخميس المقبل، لديها دفعة أخرى بقيمة 47.5 مليون دولار مستحقة في 29 سبتمبر لسندات مارس 2024.

بالأسماء والأرقام.. خسائر أغنى 10 مليارديرات في العالم

وترصد «الوطن» في هذا التقرير خسائر أغنى 10 مليارديرات في العالم، والتي تسببت فيها أزمة إيفرجراند الصينية:

- جيف بيزوس

صافي الثروة: 195.1 مليار دولار

الخسائر: 5.5 مليار دولار

الجنسية: أمريكي

- إيلون ماسك

صافي الثروة: 189.8 مليار دولار

الخسائر: 6.5 مليار دولار

الجنسية: أمريكي

- برنارد أرنو والعائلة

صافي الثروة: 174.9 مليار دولار

الخسائر: 3.4 مليار دولار

الجنسية: فرنسي

- بيل جيتس

صافي الثروة: 130.3 مليار دولار

الخسائر: 1.2 مليار دولار

الجنسية: أمريكي

- مارك زوكربيرغ

صافي الثروة: 127.1 مليار دولار

الخسائر: 3.2 مليار دولار

الجنسية: أمريكي

- لاري بايج

صافي الثروة: 118.8 مليار دولار

الخسائر: 1.8 مليار دولار

الجنسية: أمريكي

- سيرجي برين

صافي الثروة: 114.5 مليار دولار

الخسائر: 1.7 مليار دولار

الجنسية: أمريكي

- لاري إليسون

صافي الثروة: 113.4 مليار دولار

الخسائر: 678 مليون دولار

الجنسية: أمريكي

- وارن بافيت

صافي الثروة: 100.3 مليار دولار

الخسائر: 97 مليون دولار

الجنسية: أمريكي

- ستيف بالمر

صافي الثروة: 94.7 مليار دولار

التغير: 1.5 مليار دولار

الجنسية: أمريكي