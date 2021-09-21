مصر تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة بالسودان

أدانت جمهورية مصر العربية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها جمهورية السودان الشقيق صباح اليوم، وتؤكد دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

مصر تؤكد حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان

كما تؤكد مصر، حكومة وشعبًا، على حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان، ورفضها لأي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي وادي النيل، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.