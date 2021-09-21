«حمدوك»: النظام السابق ما زال يشكل خطرا على انتقال السلطة في السودان

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة العربية بعد إحباط محاولة انقلاب اليوم في البلاد، أنّ ما حدث هو انقلاب مدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة وهو امتداد لمحاولات الفلول لعرقلة الانتقال المدني الديموقراطي للسلطة، وصرّح أنّه سبق محاولة الانقلاب تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع شرق البلاد وقطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط، والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية.

محاسبة جميع المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة

وقال «حمدوك» إنّ المحاولة الانقلابية الفاشلة تستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل شفافية ووضوح، لافتًا إلى أنّ الوصول إلى ذلك يكون بشراكة مبنية على شعارات ومبادئ الثورة، وطريق يؤدي إلى الانتقال المدني الديموقراطي لا غيره، وقال رئيس الوزراء السوداني إنّه ستجرى محاسبة جميع المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة سواء كانوا عسكريين أو مدنيين وأنّ ذلك سيجرى بشفافية ووفق القانون.

النظام السوداني السابق يشكل خطرا على انتقال السلطة

وأضاف «حمدوك» أن النظام السوداني السابق يشكل خطرا على الانتقال السلمي للسلطة قائلا: «ستشكل لجنة خاصة تصدر قرارات سريعة لتفكيك ما تبقى من النظام السابق» وتابع: «نسعى إلى تحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوداني ككل وذلك بعد الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه البلاد».

للمواطنين الحق في التعبير بشكل سلمي لدعم الحكومة الانتقالية

واختتم «حمدوك» كلمته بأن وجه حديثه للشعب السوداني مؤكدا على الحق الكامل للمواطنين في التعبير بكافة الأشكال السلمية عن دعم الحكومة الانتقالية وتحسين الانتقال، لافتا إلى أنّ ما حدث هو درس مستفاد ومدعاه لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح والمجد للشهداء.

فشل محاولة الانقلاب بالسودان واعتقال المشاركين بها

وكانت وكالة الأنباء السودانية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت هذه المحاولة، وأعلنت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم.