مصدر ينفي زواج سوزان نجم الدين من مرافقها الشخصي: الفنانة اندهشت

نفى مصدر مقرب من الفنانة السورية سوزان نجم الدين ما تردد من أنباء بشأن زواجها من مرافقها الشخصي في أحد المنتجعات السياحية بدبي على خلفية صورة متداولة لهما.

زواج سوزان نجم الدين

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن سوزان نجم الدين أبدت دهشتها من تلك الشائعة، بخاصة وأن هذا المرافق تواجد معها في الرحلة البحرية «ستار أون بورد» منذ فترة، ولم تره من بعدها في أي مكان، مضيفا أنها لا تعلم مصدر هذه الشائعة التي لاقت رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل بيوت من ورق

وأوضح المصدر أن سوزان مشغولة حاليا بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد «بيوت من ورق» في لبنان، إذ أنها تصور عدد ساعات طويلة في اليوم الواحد، استعدادا لانطلاق العرض خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل يوسف الخال، طوني عيسى، جيني أسبر، يزن السيد ودانا جبر، من إخراج أسامة شهاب الحمد.

وفي سياق مختلف، تنتظر سوزان نجم الدين عرض فيلمها الجديد «تماسيح النيل» بعد انتهائها من تصويره قبل أسابيع عدة، ويشاركها البطولة كل من خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، سليمان عيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، ويزو وكوكبة من النجوم، من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

وكانت آخر أعمال سوزان نجم الدين فيلم بعد الخميس، وشاركها في بطولته كل من جعفر الغريب، منصور الفيلي، بلال عبد الله، داليدا خليل، ماهر صليبي، طلعت زكرياـ مازن الناطور، حسن عبد الفتاح، علي التميمي، فطيم الشماسي، عبد الحميد العوام، نورا عصر، أحمد مال الله، ودارت الأحداث حول أبو شيماء، وهو رجل من عائلة ارستقراطية راقية يقرر البحث عن الزوج المناسب لابنته، وحينما يتقدم شاب للمهمة، يخوض العديد من الاختبارات الصعبة في سبيل قبوله.