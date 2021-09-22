«هواية المشير».. سر لفَّة اصطحبها مفيد فوزي في حواره النادر مع طنطاوي

الكثيرون يعرفون المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والقائد العسكري البارز، والمشارك في 5 حروب مختلفة، إلا أن البعض يجهل الجانب الإنساني منه، وهوايته بعيدًا عن الحياة العسكرية.

هواية المشير محمد حسين طنطاوي

في حوار نادر أجراه الإعلامي مفيد فوزي، مع المشير حسين طنطاوي، في مكتبه بداية الألفيات، كشف فيه عن الجانب الإنساني للقائد العسكري، وهوايته المفضلة، إذ ذكر «فوزي» أنه اصطحب معه إلى مقابلة المشير لفة صغيرة بداخلها كتب، وعندما فتحها أمامه اندهش «طنطاوي» لما رأه.

سر معرفة مفيد فوزي حب «طنطاوي» لأشعار المتنبي

وأوضح «فوزي» في لقائه ببرنامج «آخر النهار» على شاشة «النهار» في مايو الماضي، أن اللفة كانت بها كتب أبو الطيب المتنبي «أبو الشعراء»، إذ عرف المحاور الكبير مدى حب المشير طنطاوي لأشعاره من صديقهما اللواء دكتور سمير فرج.

وكشف الحوار النادر عن الجانب الإنساني والخفي للمشير حسين طنطاوي، إذ كان شخصًا متذوقا جيدا للشعر، ومحبًا لأشعار المتنبي، حسبما ذكر الإعلامي مفيد فوزي.

الرئيس السيسي يتقدم جنازة المشير طنطاوي

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الثلاثاء، مراسم جنازة المشير محمد حسين طنطاوي العسكرية، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بعد 25 يناير 2011، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وبعد ما يقرب من نصف قرن في الخدمة العسكرية، رحل المشير طنطاوي، عن عمر ناهز 85 عامًا، بأحد المستشفيات، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه سيرة عطرة، وبطولات لقائد عظيم تحكى لأجيال وتدرس عن خدمة البلاد وحب الوطن.

وحضر الجنازة العسكرية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة والشخصيات السياسية والعامة.