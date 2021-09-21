ابنة سيد زيان تروي موقفا إنسانيا لـ«المشير طنطاوي»: «كم أحببت هذا الرجل»

نعت «إيمان» ابنة الفنان الراحل سيد زيان، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، قائلة: «كم أحببت هذا الرجل وتمنيت أن آراه، وأجلس معه في الحياة، لأسباب كثيرة الكل يعرفها».

ابنة سيد زيان: لن أنسى طوال حياتي حب المشير لوالدي

وكتبت إيمان سيد زيان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «لم ولن أنسى طوال حياتي، حب المشير طنطاوي، الكبير لوالدي رحمه الله، ومتعه معه بجنات النعيم، حين كان والدي يُعالج في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي».

مواقف المشير طنطاوي رائعة مع والدي الحبيب الغالي

وتابعت ابنة سيد زيان، قائلة إنّ «المشير طنطاوي كان يرسل لوالدي، رجال من القوات المسلحة، ليطمئنوا على والدي الحبيب في العلاج الطبيعي، ويشاهدوه أثناء الجلسة، ويكتبوا تقرير للمشير طنطاوي وغيره وغيره وغيره من مواقف رائعة مع والدي الحبيب الغالي.. إن شاء الله يجمعهم ربي في جنات الفردوس الأعلى بعفوه وكرمه ورحمته الواسعة، التي وسعت كل شيء».

ورحل الفنان سيد زيان عن عالمنا يوم 13 أبريل من عام 2016، بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركًا وراءه عددًا من الأعمال الفنية والمسرحية، تعد غالبيتها من علامات الفن الجميل.

وعشق سيد زيان للفن، جعله يترك مجاله الخاص بصيانة الطائرات بسلاح الطيران في الستينيات، ليحقق حلمه بالوقوف على خشبة المسرح، من خلال انضمامه إلى فرقة "الهواة"، وابتسم الحظ له، عندما شارك أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس، وشويكار، مسرحية "سيدتي الجميلة"، ونجح "زيان" في خطف الأنظار إليه، وطريقته المختلفة في الكلام، التي استطاع من خلالها انتزاع ضحكات الجمهور.