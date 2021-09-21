كواليس لقطة حداد مذيعتي «صباح الخير يا مصر» بعد وفاة المشير طنطاوي

حلقة عادية مثل كل يوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، ظهرت خلالها المذيعتان منة الشرقاوي، وجومانا ماهر، بملابسهما الملونة وبابتسامتهما الهادئة، تقدمان آخر المستجدات والأنباء الجديدة، إلى أن جاء نبأ الإعلان عن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، ويخرج البرنامج فاصل سريع لم يتعدى ثوان، لتظهر المذيعتين مجددًا بملابس سوداء، حدادًا على القائد الراحل، في لافتة أشاد بها جميع على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.

كواليس تغيير الملابس للسوداء، واستبدال سيناريو حلقة «صباح الخير يا مصر»، بعد نبأ إعلان وفاة المشير طنطاوي، تكشف تفاصيله مذيعتي البرنامج لـ«الوطن».

كواليس تغيير سيناريو حلقة «صباح الخير يا مصر»

العمل في التليفزيون الرسمي للدولة، والبرنامج الأول لها، يجعل كل خطوة محسوبة، بحسب ما ذكرته الإعلامية منة الشرقاوي، مقدمة «صباح الخير يا مصر»، موضحة أن قرار تغيير الملابس للون الأسود، يرجع للإدارة، وضوابط البرنامج: «كنا متأهبين لأي لحظة يتم فيها الإعلان رسميًا بوفاة المشير»، مضيفة أن بروديوسر البرنامج باسم عزمي، ورئيس التحرير محمد المعتصم، وجهوا بتغيير الملابس فور نبأ الإعلان.

منة الشرقاوي: الملابس السوداء متواجدة دائمًا لأي ظرف طارئ

الملابس السوداء دائمًا ما تصاحب مذيعات البرنامج والتليفزيون الرسمي يوميًا، تحسبًا لأي ظرف طارئ، بحسب: «منة»، وكذلك الألوان الغامقة للأحداث التي لا تستدعي الحداد، لكن تحتاج للتعبير عن الحزن، أو التعبير عن الموقف الرسمي للدولة، لافتة إلى أن هناك ضوابط وقواعد تحكم التليفزيون المصري والعاملين به في تلك المواقف، دون الخضوع للتوجه والمشاعر الشخصية.

تغيير الملابس للأسود

تغيير الملابس للأسود استغرق ثوان سريعة في وقت الفاصل، إذ بدأت كل مذيعة في تغيير ملابسها سريعًا، والتبديل مع زميلتها المنتظرة في الاستوديو، وفقًا لما روته «منة»: «مينفعش نسيب الاستوديو في نفس الوقت»، مضيفًا أن سيناريو الحلقة تغير تمامًا، وما ساعد على ذلك، فطنة فريق العمل في إدارة الحلقة، وتلقي المكالمات الهاتفية للحديث عن القائد طنطاوي، والاستعانة بمحلل سياسي، وتغيير «الاسكريبت» على الهواء سريعًا.

ضوابط تحكم مذيع التليفزيون المصري

الصعوبات التي تقع على مقدم البرامج الرسمية والمباشرة في أحداث مثل هذه، تكمن في قوة وسرعة وقوع الحدث، فضلا عن صخامته، ما يجعل لا مجالًا للخطأ، حسبما أوضحت «منة»، مع الالتزام بألا تظهر أي مشاعر على وجه المذيع، أو ظهور مبالغه في الحزن والمشاعر على الهواء.

جومانا ماهر: قرار تغيير الملابس احتراما للمشير طنطاوي

كما ذكرت جومانا ماهر، مقدمة «صباح الخير يا مصر»، أن سر نجاح البرنامج الاهتمام بأدق التفاصيل من فريق عمل واعي وسريع، ويتعامل مع الأحداث سريعًا، لافتة إلى أن قرار إدارة البرامج بتغيير الملابس للون الأسود، جاء احترامًا للمشير طنطاوي: «أقل شيء نقدمه له»، مستكملة انه لا يوجد أحد لا يعرف، ولو جزء من تاريخ القائد الراحل، ووقوفه بجانب مصر في واحدة من أصعب وأخطر مراحلها.

وعلى الرغم من مشاعر الحزن على فريق البرنامج، إلا أنهم استطاعوا إدارة الحلقة على أكمل وجه، وتغيير الملابس في ثوان سريعة، وتغييير مسار الحلقة بالكامل، بحسب «جومانا»: «اتحركنا بسرعة جدا وده سهل في وجود فرق عمل يقظ وفطن»، لافتة إلى أن جميع فريق العمل كان يساعد في هذه الثوان، من مسؤول الملابس والصوت والصورة ورئيس التحرير.

صعوبات واجهت فريق عمل البرنامج بعد إعلان وفاة المشير طنطاوي

«الخبر وقع علينا زي الصاعقة»، بهذه الكلمات عبرت «جومانا» عن إعلان نبأ وفاة المشير طنطاوي، وهم على الهواء مباشرة، ما وضعهم تحت عدة مصاعب منها سرعة مشاركة الخبر بجميع تفاصيله، وإعادة ترتيب الأفكار وسيناريو الحلقة سريعًا، وهو ما لم يكن لينجح سوى بوجود فريق عمل قوي وسريع.