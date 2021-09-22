وفاة مخرج برنامج «الحياة اليوم» سامح رمضان.. «خلص شغله ومات»

أعلن حازم شفيق، رئيس قناة الحياة، وفاة المخرج سامح رمضان مخرج برنامج «الحياة اليوم».

وكتب شفيق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني وصديقي الغالي المخرج سامح رمضان».

وأضاف «كان معي اليوم بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص وتركته منذ ساعات قليلة ليصلني خبر وفاته بمعهد ناصر الآن وسبحان من له الدوام اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك».