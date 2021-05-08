موعد عرض مسلسل النمر الحلقة 26 على قناة «الحياة» وتوقيتات الإعادة

تدور أحداث مسلسل النمر، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021، على قناة الحياة، حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، حيث يجسد الفنان محمد إمام، شخصية رجل صعيدي، يدخل في صراعات مع كبار التجار خلال أحداث المسلسل. وترصد «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية، موعد عرض مسلسل النمر الحلقة 26.

موعد عرض مسلسل النمر الحلقة 26

مسلسل النمر يُعرض يوميًا 3 مرات عبر قناة الحياة، حيث يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 ظهر اليوم التالي.كما يعرض مسلسل النمر 4 مرات عبر قناة الحياة دراما، للسماح للجمهور بمشاهدته بشكل مميز، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة «Watch it» للجمهور لمشاهدته في أي وقت ومن أي مكان.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 25

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل النمر، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت «شمس» للنمر، وأهدته خنجر والده الذى ورثه عن جده، وكشفت له أن قاتل أبيه «ماهر» هو الشيمي رضوان، وبدأت تقص له تفاصيل يوم الحادث وكيف حاولت هى إنقاذ والده ولكنها فشلت حتى أغمى عليها من دخان الحريق.

وفي الحلقة 25 أيضًا، طلب «خالد» من والده الشيمي أنَّ يكتب المصنع باسمه بعدما علم بأن «علي» هو أخوه، وهدد والده أنه سيفضح أمره وأنه يعرف بقتله لأخيه فانفعل «الشيمى» عليه واتهمه أنه يسير وراء كلام زوجته «فريدة»، وأمره أن يطلقها وكانت «فريدة» قد سمعت حديثهما فدخلت عليهما مما جعلهما ينهيان الحديث، ثم يصعد «خالد» معها لحجرتهما، وفي اليوم التالي جلس «الشيمي» مع ابنته «ملك»، وقال لها إنَّه سيكتب كل شيء باسمها وأوصاها أن تعطي لأخيها «خالد» حقه في الميراث.

مسلسل النمر بطولة باقة من النجوم، محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.