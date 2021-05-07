موعد عرض مسلسل «النمر» الحلقة 25 على قناة «الحياة» ومواعيد الإعادة

تدور أحداث مسلسل النمر، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021، على قناة الحياة، حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، حيث يجسد الفنان محمد إمام، شخصية رجل صعيدي، يدخل في صراعات مع كبار التجار خلال أحداث المسلسل. وترصد «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية، موعد عرض مسلسل النمر الحلقة 25.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 24

وشهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل النمر، الكثير من الأحداث، حيث علمت شمس أن عبد الله رضوان يعمل مع الصياد، الذي يعد من أكبر النصابين في البلد، وتقترح على الشيمي، وعنتر الحلق، أن يذهبا للصياد للاتفاق معه ليسلم النمر لهم.

وعندما ذهبا للصياد أفصح لهما أنه يعرف ماهر رضوان أبو عبدالله، منذ زمن وهو سبب معرفته بعبد الله، لأنه يريد الماسة التي كان يملكها ماهر ويساومهما على تسليم تلك الماسة له، وسيشتريها بأي ثمن، وتحاول شمس تهديده بأن تفضح أمره لعبد الله، ولكنه يؤكد لها أنه يحب عبد الله ولكن يريد الماسة في المقام الأول.

وطلبت شمس من أحد رجالها تجهيز خنجر، وذهبت شمس بالخنجر لعبد الله أثناء إقامته حفل، وأعطته «علبة» طلبت منه أن يفتحها وعند فتحها يجد خنجرا، فقالت له إنه الخنجر الخاص بماهر رضوان، ويعد «عربون محبة» منها وأنها ستفصح له عن قاتل والده.

موعد عرض مسلسل النمر الحلقة 25

مسلسل النمر يُعرض يوميًا 3 مرات عبر قناة الحياة، حيث يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 ظهر اليوم التالي.كما يعرض مسلسل النمر 4 مرات عبر قناة الحياة دراما، للسماح للجمهور بمشاهدته بشكل مميز، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة «Watch it» للجمهور لمشاهدته في أي وقت ومن أي مكان.

مسلسل النمر بطولة باقة من النجوم، محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.