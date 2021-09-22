وزير الإنتاج الحربي يتفقد معروضات الوزارة المزمع عرضها في «EDEX 2021»

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة، معروضات وزارة الإنتاج الحربي من الأسلحة والمعدات والذخائر، والتي ستشارك بها في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021 في نسخته الثانية في مصر، وذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «200 الحربي» التابع للوزارة.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية

وأكد الوزير أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021، والذي سيقام في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، مشيراً إلى أن هذا المعرض يأتي لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيدكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه قيادات الوزارة، بتفقد المعروضات التي ستشارك بها الشركات التابعة في النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، مؤكدا على الهدف الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي وهو تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات والذخائر، مشيراً إلى مدى النجاح الذي حققه المعرض في نسخته الأولى والتي وضعته ضمن أفضل معارض السلاح على المستوى العالمي.

حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم

من جانبه صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، أنه من المتوقع أن يتطور المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» حجما وقوة في نسخته الثانية بالمقارنة مع النسخة الأولى والتي حققت نجاحا منقطع النظير، حيث أنه من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم، لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر.