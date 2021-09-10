وزير الإنتاج الحربي يكرّم العميد السابق للأكاديمية المصرية للهندسة

قام المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتكريم الدكتور وحيد غريب، العميد السابق للأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، وذلك في حفل عقدته الوزارة بمقر الأكاديمية بالسلام، بحضور المهندس محمد صلاح الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد خالد زقزوق، مستشار الوزير لشؤون القطاعات الحكومية وعدد من قيادات الوزارة.

وسلم الوزير درع الإنتاج الحربي لعميد الأكاديمية السابق، متوجهاً له بالشكر على ما قدمه من جهوده مثمرة أدت للارتقاء بالعملية التعليمية في الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك خلال فترة توليه عمادة الأكاديمية منذ بداية الدراسة بها عام (2015/2016)، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مسيرته الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، قدم وزير الدولة للإنتاج الحربي التهنئة للدكتور فوزي إبراهيم، عميد الأكاديمية الجديد لتوليه المنصب، معربا عن تمنياته له أن يُكمِل مسيرة النجاح وأن تشهد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة المزيد من النجاح الذي يحقق لها هدفها في أن تكون صرحا على أعلى مستوى من الكفاءة بمختلف المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة، مؤكداً اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتطوير منظومة التعليم العالي والفني بمصر وسعيها لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها.

الأكاديمية تضم نخبة من الأساتذة والمعيدين

وصرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة حريصة على ضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة الهندسة والمعيدين على أعلى مستوى، ويحصل طلبة الأكاديمية على فرصة التدريب العملي في الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي منذ العام الأول لالتحاقهم بالدراسة ليواكب الخريج متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية في مختلف المجالات التي يحتاجوا إليها، فضلاً عن وجود معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.

جدير بالذكر أن عميد الأكاديمية الحالي الدكتور فوزى إبراهيم، قد تخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1977، وعُيّن معيداً بها عام 1981 وتدرج حتى وصل لمنصب نائب عميد الكلية الفنية، وأحيل للمعاش عام 2007 ثم عمل في جامعة مصر الدولية حتى تم تكلفيه بمنصب عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في أغسطس 2021.