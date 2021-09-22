البيئة تحذر من «الأكياس البلاستيكية»: لا تتحلل وتقتل الكائنات البحرية

قال الدكتور سامح رياض رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية، إنّ اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ يوافق يوم السبت الثالث من سبتمبر في كل عام، موضحا أنّ الجهاز شارك بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع الأهلي، في أكبر حملة لتنظيف الشواطئ بطول كيلومتر للحملة رقم 32 خلال آخر 3 سنوات، كما توجه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإشراك الشباب في المبادرات والأنشطة البيئية، كونهم يحملون أفكارا جديدة تحل المشكلات البيئية.

الحملة الأخيرة عملت على تنظيف 8 شواطئ بالمحافظة

وأضاف رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ الحملة الأخيرة عملت على تنظيف 8 شواطئ في المحافظة تزامنا مع اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ من البلاستيك والمخلفات البلاستيكية منعا للتلوث.

الحملة ستكون جديرة بالتسجيل في موسوعة جينيس

وتابع رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية: «الحملة ستكون جديرة بالتسجيل في موسوعة جينيس كأطول حملة لتنظيف الشواطئ، وسيعمل بها 250 متطوعا لمدة ساعة واحدة، لجمع كميات ضخمة من المخلفات البلاستيكية، إذ تستهدف الحملة توعية المواطن بأهمية التغلب على المشكلة، وبالتالي يجب أن يساعدنا بأن يكون جزءًا من الحل لا المشكلة، وألا يكون سببا في وصول المخلفات إلى البحر بشكل أو بآخر».

الأكياس البلاستيكية تستمر لمئات السنوات دون أن تتحلل وتبقى في البحار

وأكد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية، ضرورة التخلص من الأكياس البلاستيكية بشكل سليم وآمن، لأنها تستمر لمئات السنوات دون أن تتحلل وتبقى في البحار طيلة هذه المدة، وتؤثر على الكائنات البحرية التي تتغذى عليها، حيث تنفق فور تناولها.