بنك القاهرة يرعى مبادرة تنظيف الشواطئ بالتعاون مع "Banlastic"

أطلق بنك القاهرة مبادرته الجديدة لتنظيف الشواطئ بالساحل الشمالى والإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة Banlastic، وحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى إطار سلسلة مبادراته «الصديقة للبيئة» تحت شعار «bGreen» بهدف الحفاظ على البيئة ونشر التوعية البيئية، حيث يقوم المشروع على التنظيف الكامل للشاطئ، ونشر التوعية بمخاطر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع توفير حلول بديلة لها.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن اعتزازها بالمبادرة لما تسهم به من الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع خارطة طريق واضحة تساعد على اتخاذ خطوات عملية فى شأن تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى مصر.

من جانبه، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك، إن «الاستدامة البيئية» تأتى فى صدارة خطط البنك واستراتيجيته التوسعية لعام 2020، باعتبارها واحدة من أهم أعمدة التنمية، مشيراً إلى أن استراتيجية العمل المجتمعى بالبنك تقوم على إطلاق برامج مجتمعية عديدة فى مختلف المجالات لضمان تحقيق الاستدامة، خاصة «الاستدامة البيئية»، لما تسهم به من أهمية بالغة فى دفع خطط التنمية.

وتتضمن المبادرة تنظيف الشواطئ من جميع ما يلوثها من أدوات بلاستيكية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل توعوية عن أخطار البلاستيك أحادى الاستخدام، ودعوة الموجودين بالشواطئ للمشاركة فى عمليات التنظيف، وعقب إتمام عملية جمع النفايات وفصلها تتم تعبئة هيكل حديدى سمكى الشكل بالنفايات البلاستيكية ووضعه على الشاطئ بصفة مستمرة حتى يتمكن المارة والنزلاء من الحفاظ على نظافة الشاطئ كما وجدوه وأفضل.