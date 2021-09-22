ابن شقيق صاحب شفرة أكتوبر: فقدنا رجلين من أبطال النوبة في يوم واحد «طنطاوي» و«إدريس»

قال خالد وهبي محمد، ابن شقيق البطل الراحل أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر، إن النوبة فقدت رجلين من أبنائها في يوم واحد، هما القائد المشير طنطاوي ابن قرية أبو سمبل النوبية، والجندي أحمد إدريس ابن قرية توماس وعافية النوبية، بطلين من المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

استقبال العزاء

وأضاف ابن شقيق البطل الراحل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بدأ منذ الأمس، استقبال واجب العزاء، في قرية توماس وعافية، الذي قُسّم لجزئين الرجال في منزل شقيقه والسيدات في منزل شقيقته؛ نظرًا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ أن جميع أماكن الضيافة مغلقة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وأشار «محمد» أن الراحل أحمد إدريس صاحب شفرة أكتوبر باللغة النوبية، حتى وفاته كان يتمنى أن يكون له منزل خاص في نفس قريته توماس وعافيه التابعة لمركز نصر النوبة.

«إدريس» كان دائم التردد على أسوان

وأوضح أن صاحب الشفرة النوبية، كان دائم التردد على قريته في أسوان، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة حالته الصحية كانت لا تسمح بالزيارة خاصة في عيد الأضحى الماضي، مشيرًا إلى أن «إدريس» ترك القرية وتوجه للعيش بين القاهرة والإسكندرية.

ولفت ابن شقيق البطل الراحل، إلى أن عمه أنه كان يترد لزيارة قريته توماس وعافية في أسوان من حين لآخر خاصة بعد بلوغه سن المعاش، مضيفًا: «لسه كان بيحكي من يومين أنه شارك في جميع الحروب خلال الفترة من 56 لـ 73 ضمنهم حرب اليمن».

احتفالية أكتوبر

وتابع: «أنه منذ يومين وتحديدا قبل وفاة عمه بيوم، تواصل معه مكتب محافظ أسوان وأخبروه أنه سيتم تنظيم احتفالية لانتصارات أكتوبر خلال الشهر المقبل ويود المحافظ أن يكرمه، وكان من المفترض أن ينوب عنه؛ لأن حالة عمه الصحية لم تكن تسمح بالمجيء إلى أسوان».