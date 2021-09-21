وفاة البطل أحمد إدريس صاحب شفرة حرب أكتوبر

توفى البطل أحمد إدريس، ابن النوبة، وصاحب فكرة شفرة حرب أكتوبر باللغة النوبية، في مقر إقامته بمنطقة «كينج مريوط» بمدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث جاءت وفاته بعد أيام قيلة من خروجه من المستشفى، لتواكب وفاته رحيل المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

جنازة البطل أحمد إدريس صاحب فكرة شفرة أكتوبر

وعلمت «الوطن» أن جنازة البطل أحمد ادريس، صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة فى حرب أكتوبر، ستخرج من مسكنه بمنطقة كينج مريوط، غرب الإسكندرية، وذلك لدفن جثمانه في مدافن الأسرة على الطريق الصحراوي بالكينج مريوط، على أن يتم تلقي العزاء في المنزل من قبل أسرته، كما من المقرر إقامة عزاء له داخل جمعية النوبة في الإسكندرية.

وفاة أحمد إدريس أحد أبطال حرب أكتوبر

ولفظ البطل أنفاسه الأخيرة داخل محل إقامته في كينج مريوط، بعد أيام قليلة على خروجه من المستشفى، حيث كان يخضع للعلاج من المرض، ولفظ أنفاسه عن عمر يناهز 84 عاماً، وسط حالة من الحزن خيمت على أفراد أسرته وأصدقائه وأحبائه في مصر.

من هو البطل أحمد إدريس

اشتهرت حكاية البطل أحمد إدريس النوبي، حيث كان عريفاً، وتطوع في الجيش عام 1954 كجندي في قوات حرس الحدود، وأثناء خدمته في الجيش عام 1971 سمع الرئيس أنور السادات يتحدث عن شفرة، فعرض عليه استخدام اللغة النوبية التي لا يعرفها أحد غير النوبيين كشفرة تستخدم فى الحرب مع إسرائيل، ومن هنا أصبح صاحب فكرة الشفرة في حرب أكتوبر المجيدة.

ووقتها أمر الرئيس الراحل أنورالسادات بأن يتم الاستعانة بالنوبيين الذين تربوا في بلاد النوبة القديمة، وتم استخدام اللغة النوبية كسر من أسرار الحرب، وبالفعل لم يعرف هذا السر سوى 5 أفراد فقط في الجيش المصري.

أحمد إدريس وحكاية الشفرة بحرب أكتوبر

وحكي البطل أحمد إدريس قديماً أنه جرى القبض عليه، وتم وضع الكلبشات في يديه من أجل أن يكون الأمر طبيعياً، وكان جزءاً من الخطة التي تم وضعها، وتم نقله إلى قيادة الجيش، للإشراف على استخدام الشفرة النوبية، حيث استعان بأفراد نوبيين تواجدوا في صحراء سيناء، وكانت مهمتهم تتمثل في عدد المركبات التي تستخدمها قوات العدو الإسرائيلي، وووقتها تسمية المحطات في الصحراء بأسماء نوبية، وتواجدت مع رئيس العمليات وقائد العمليات وقادة الكتائب وقادة الفصائل، انسحب النوبيون يوم الجمعة 5 أكتوبر بعد أداء مهامهم، وبدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر عام 1973.

السيسي يمنح البطل أحمد إدريس النجمة العسكرية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد منح، في وقت سابق، المساعد أحمد إدريس، النجمة العسكرية، لما قدمه من خدمة للوطن، قبل انتهاء الندوة التثقيفية الـ26 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ44 لانتصارات أكتوبر.