 أستاذ حفريات: الإعلان عن اكتشافات هامة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور هشام سلام، أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، إن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاكتشافات الهامة من الحفريات التي من شأنها كشف وتوثيق الحياة القديمة والتاريخ التطوري للكائنات التي عاشت في مصر منذ ملايين السنين

وأوضح «سلام» في بيان للجامعة المريكية، أن الفريق البحثي الخاص به قام مؤخرا بقيادة فريق من الباحثين المصريين والدوليين، بالكشف عن واحد من أهم الاكتشافات التي شهدتها مصر، وهو حوت برمائي جديد Phiomicetus anubis في صحراء الفيوم بمصر.

وشارك «سلام» في تأليف الدراسة التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences حول ذلك الاكتشاف.

سلام: ندرس بقايا متحجرة لحيوان منقرض من الثدييات آكلي اللحوم قبل 30 مليون سنة

وأوضح «سلام» أن هناك المزيد من الاكتشافات في صحراء الفيوم، حيث يشرف حاليًا على فريق من جامعة المنصورة لدراسة البقايا المتحجرة لحيوان منقرض من الثدييات آكلة اللحوم عاش في مصر قبل 30 مليون عام، تم اكتشافه أيضاً في الفيوم، متابعا: «كما نقوم حاليا بدراسة البقايا المتحجرة لديناصور جديد لاحم تم اكتشافه في الواحات البحرية، في الصحراء الغربية لمصر».

وبعد انضمامه للجامعة الأمريكية بالقاهرة، عثر «سلام» على سن متحجر لحوت قديم من مجموعة منقرضة عاشت في مصر قبل 40-45 مليون سنة تسمى protocetids وتم العثور عليها داخل أحد بلاطات الأرضية بالجامعة، كما عرف «سلام» مؤخرًا حفرية حوت ضخم آخر في حجارة رخامية عثر عليها في وادي طرفة بالقرب من محافظة المنيا وهي قيد الدراسة الآن.

الاكتشافات تساعد في تتبع سجل تطور الحيوانات في العصور القديمة

وأوضح «سلام» أن هذه الاكتشافات تساعد في تتبع سجل تطور الحيوانات في العصور القديمة، متابعا «فعلى سبيل المثال لم يضف اكتشاف Phiomicetus anubis إلى معرفتنا بالأشكال الانتقالية للحيتان المبكرة فحسب، بل أثار أيضًا أسئلة جديدة حول النظم البيئية القديمة التي عاش بها وساعد في توجيه رؤيتنا البحثية الجديدة نحو الوصول لإجابات مهمة عن أصل الحيتان القديمة وكيفية تعايشها في مصر».

وقال الدكتور هشام سلام، إنه يسعى لبناء مركز جديد لدراسة علم الحفريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى قاعة عرض تضم حياة ما قبل التاريخ القديمة في مصر في حرم الجامعة، حيث تجتذب الزوار من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة والطلاب الدوليين والأساتذة المهتمين بدراسة مجموعة الحفريات المصرية الجديدة.