إزالة 379 تعديا على أملاك الدولة في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 194 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة، لافتا إلى إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء الموجة 18 حتى الآن 379 قرارا.

إزالة تعديات على أملاك الدولة

وأوضح المحافظ في بيان صحفي، اليوم، تنفيذ 237 قرار إزالة لتعديات على مساحة 18767متراً، و142 قرارا على مساحة 168 فدانا، و10قيرطا، و17سهما بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، فضلا عن إحالة أصحاب المخالفات للنيابات العسكرية لاتخاذ شئونها حيالهم.

وشدد المحافظ على تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة الواقعة بنطاق التعديات الصادر لها قرارات إزالة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً إلى إزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسوللا له نفسه التعدي على ممتلكات الدولة ، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية خاصة بهذا الشأن، مشددا على مواجهة المقصرين بعقوبات رادعة.