حبس صاحب مصنع سرق كهرباء بقيمة 14 مليون جنيه في كفر الشيخ

أصدرت نيابة مركز البرلس في كفر الشيخ، قرارات جديدة ضد صاحب مصنع «ثلج»، متهم بسرقة تيار كهربائي بقيمة 14 مليون جنيه.

حبس المتهم بسرقة تيار كهربائي بقيمة 14 مليون جنيه

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني، وتحرير فيش وتشبيه، وإرفاق صحيفة سوابقه، وتحريات مباحث الكهرباء التكميلية حول الواقعة، مع إعادة العرض، ومعرفة ما إذا كان هناك موظف عمومي بشركة الكهرباء اشترك مع المتهم في ارتكاب الواقعة، أو سهل له سرقة التيار الكهربائي من عدمه.

وأمرت النيابة بضم المحضرين رقمي 21647، و21648 لسنة 2021 جنح مركز شرطة البرلس، و21646 لسنة 2021 جنح مركز شرطة البرلس، وذلك لوحدة الخصوم، والموضوع، والإستعلام من الوحدة المحلية التابع لها المصنع الذي يديره المتهم، عما إذا كان المصنع صدرت له تراخيص من عدمه، كما طلبت الإستعلام من شركة الكهرباء عما إذا كان المصنع صدرت له ثمة تراخيص من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من عدمه.

الشرطة تتلقى بلاغا وتضبط المتهم

تعود التفاصيل عندما ضبطت مباحث الكهرباء في كفر الشيخ، «محمد.م.أ.ز»، 34 عامًا، صاحب مصنع «ثلج»، في البرلس، لسرقته التيار الكهربائي من خلال حفر نفق مبطن بالصاج، والأسمنت بطول 20 مترًا، أسفل محول الكهرباء.

وكشفت عملية ضبط صاحب مصنع الثلج، أن المتهم أقدم على ذلك بغرض سرقة التيار الكهربائي، وتبين أن أحمال الكهرباء الخاصة بالمصنع قدرت بمعرفة الجهات المختصة بنحو 800 حصان، بما يوازي قيمة مالية قدرها 14 مليون جنيه.