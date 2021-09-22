6 قرارات حكومية جديدة.. بينها سك 7 آلاف عملة تذكارية فضية فئة 100 جنيه

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على 6 قرارات جديدة، أولها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد، ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 89960.55 فدان، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزارع، وذلك نقلا من الأراضي المُخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

استصلاح 20 ألف فدان

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد بطريق الإيجار مع شركة الإسكندرية المتحدة لاستصلاح الأراضي (صافولا)، بغرض الاستصلاح والاستزراع لمساحة 20 ألف فدان، تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الكائنة بناحية غرب المنيا، طبقا للشروط والضوابط، وبشرط استمرار الشركة في ذات النشاط.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية المتعلقة بطلب محافظة الفيوم، ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في مساحة 9625 م2 من أملاك الدولة، بقرية بني أحمد الغربية، بمركز المنيا بالمحافظة، لاستغلالها في إنشاء مجمع خدمي للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة «شغلك في قريتك»، والتي تستهدف تحقيق تنمية مجتمعية واقتصادية حقيقية في القرى بالمحافظات، من خلال توفير فرص عمل للشباب وخاصة المرأة المعيلة، ودعم المشروعات الحرفية، ودمج تلك المشروعات في القطاع الرسمي.

اعتماد قواعد تسعير الوحدات السكنية لمصابي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والثورة والحالات الملحة والعاجلة

وأيضا وافق مجلس الوزراء على اعتماد قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة، والحالات الملحة والعاجلة، وبرنامج «الأطفال فاقدي الرعاية» التابع لوزارة التضامن الإجتماعي.

كما وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، في 29 منازعة، ووافق أيضا على إسناد أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير مدينة الغردقة لعدد من الشركات المتخصصة، وبينها طريق المطار «المرحلة الثانية»، والممشى السياحي والبوابات الإلكترونية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب المستشار رئيس مجلس الدولة، بإصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد، وسك 7000 قطعة من العملة التذكارية، مصنوعة من الفضة فئة المئة جنيه، بمناسبة اليوبيل الماسي لمجلس الدولة، على أن يتم الإصدار بعد موافقة البنك المركزي.