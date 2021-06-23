قرارات مجلس الوزراء اليوم: إعفاء من «القيمة المضافة».. ومد خدمة أطباء

تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على إعفاء السفن العابرة لقناة السويس من ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار حرص الدولة على جذب مزيد من السفن للمرور من «القناة»، فضلاً عن الموافقة على مد خدمة 802 طبيبا بشريا لمواجهة كورونا.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

أعطى مجلس الوزراء، موافقته على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، عبر إضافة بند للسلع المعفاة من الضريبة، لتضم الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس، على أن يسري القرار للسفن العابرة في المجري الملاحي لقناة السويس، مقابل العبور فيها.

واشتمل مشروع تعديل القانون، على التجاوز عن تلك الضريبة قبل تاريخ سريان هذا القانون.

وفسر مجلس الوزراء، القرار، بأنه يأتي في إطار دور قناة السويس في حركة التجارة العالمية، ومساعي الحكومة المصري للعمل على جذب مزيد من السفن العابرة للقناة.

مد خدمة أطباء

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم أيضا، الموافقة على مد خدمة 802 طبيب، في ضوء الحاجة لجهود الأطباء لتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى، وذلك في ظل العجز الذي تعاني منه الدولة في الأطباء، وفي ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

تخصيص أراضي لمشروعات

واشتملت القرارات التي وافق عليها «المجلس»، 4 قرارات جمهورية بتخصيص أراضي، أولها في الأقصر لإقامة جبانة للمسلمين، وأخرى لإقامة مفرخ سمكي في الأقصر، وأرض لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات ببني سويف، وأرض لإقامة مدينة السويس الجديدة.

شركة تكنولوجية

وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لتأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، بهدف تقديم خدمات الدعم الفني، وإدارة كارت المنظومة، وتقديم الخدمات الاستشارية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

القطار السريع

وطلبت الهيئة القومية للأنفاق من مجلس الوزراء، الموافقة على تولي تحالف 3 شركات محلية بقيادة شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ مشروع القطار الكهربي السريع، بطول 660 كيلو متر، على أن تتضمن تولي الأعمال الصيانة لمدة 15 عاما.

تعويضات النوبة

ووافق مجلس الوزراء، على التصرف بالمجان في تعويضات النقدية والعينية لمن لم يجري تعويضها من بناء، وتعلية خزان أسوان والسد العالي.