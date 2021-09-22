نصائح مهمة قبل شراء حلوى المولد 2021.. ابتعد عن «المحشية»

مع اقتراب المولد النبوي 2021، يسعى كثيرون لشراء حلوى المولد، باعتبارها من أهم الأمور التي يحرص المصريون عليها احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، لكن هناك بعض الأشياء التي يجب على المشتري الانتباه لها، كي لا يقع فريسة لتجار الحلوى الفاسدة أو الأسعار المرتفعة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أهم النصائح الواجب اتباعها عند شراء حلاوة المولد 2021، وفقًا للدكتورة عاليا صالح استشاري التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث، وذلك في التقرير التالي..

نصائح قبل شراء حلوى المولد النبوي 2021

1. اختيار أماكن موثوقة ومعروفة ومضمونة ومصرح لها ببيع وتداول الحلويات المولد.

2. يجب أن تكون طريقة العرض صحية، داخل أوعية زجاجية وموضوعة بشكل سليم.

3. تأكد من أنّ حلوى المولد طازجة وجافة وغير مخزنة لفترة طويلة.

4. يفضل اختيار الحلوى السادة وليس المحشية، لأنها تكون أكثر صلاحية، كما أنّ سعراتها الحرارية تكون أقل مقارنة بالمحشية.

5. تأكد من أنّ الحلوى مغلفة ومذكور تاريخ الصلاحية والإنتاج، ومدونا اسم المنتج والمصنع.

6. يجب أن تكون رائحة الحلويات ذكية وليست «زنخة»، ويجب ألا تكطون لينة أو متغيرة اللون.

7. لا تشتري الحلوى المكشوفة أو المعرضة للأتربة أو الجراثيم.

8. ابتعد عن الحلوي المضاف إليها ألوان صناعية أو مواد حافظة لما لها من أضرار على الصحة العامة.

9. على أصحاب الأمراض المزمنة تقليل تناول حلوى المولد لأقصى حد لأنها قد تؤدى إلى أضرار بالغة.

موعد المولد النبوي 2021

بحسب هيئة البحوث، فإنّ موعد المولد النبوي الشريف 2021 هو يوم الإثنين 18 أكتوبر المقبل، الموافق 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443.

أسعار حلاوة المولد

وبحسب الأسعار المعلنة حاليًا لحلوي المولد، جاءت كما يلي:

- سمسمية بنحو 15 جنيهًا.

- فولية بنحو 15 جنيهًا.

- حمصية بنحو 15 جنيهًا.

- قطعة فستقية بين 60 لـ70 جنيهًا.

- قطعة لوزيه بين 60 لـ70 جنيهًا.

بينما جاء متوسط أسعار العلب كالتالي:

- علبة ميني بين 200 إلى 250 جنيهًا.

- علبة وسط كرتون بين 350 إلى 450 جنيهًا.

- علبة وسط صفيح بنحو 470 جنيهًا.

- علبة كبيرة بنحو 550 جنيهًا.

- علبة جامبو بنحو 800 جنيه.