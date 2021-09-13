موعد المولد النبوي الشريف 2021.. إجازة للقطاعين العام والخاص

يحتل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مكانة عظيمة لدى المسلمين، حيث تُوزع الحلويات على المارة، احتفالا بمولد سيد الخلق، لذلك يبحث الكثيرون مع اقتراب شهر ربيع الأول، عن موعد المولد النبوي الشريف 2021، عبر المحرك العالمي «جوجل».

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، نستعرض موعد المولد النبوي الشريف 2021، وفقًا لهيئة البحوث الفلكية المصرية، التي أعلنتها بداية العام الهجري الحالي 1443، وذلك في التقرير التالي:

موعد المولد النبوي الشريف 2021

وبحسب هيئة البحوث، فإن موعد المولد النبوي الشريف 2021 هو يوم الاثنين 18 أكتوبر المقبل، الذي يوافق 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021

ويتم اعتبار المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص، وفق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وبحسب قرار سابق لمجلس الوزراء، فإنه يتم ترحيل أي إجازة رسمية تكون خلال منتصف أيام الأسبوع، حتى يوم الخميس التالي، وبذلك تكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 21 أكتوبر المقبل.

ويرتبط الاحتفال بالمولد النبوي بطقوس معينة عند المصريين، منها شراء حلويات المولد الشهيرة مثل السمسمية، الحمصية، السودانية، وعرائس المولود، والأحصنة للأطفال.

ويعتبر الاحتفال بالمولد النبوي من أفضل الأعمال التي تقربنا الله، بحسب فتاوى دار الإفتاء التي أكدت في مناسبات سابقة أن «الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلّى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلّى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم، قد سنَّ لنا الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الاثنينِ ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم».