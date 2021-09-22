دعوى قضائية من براد بيت ضد جولي لمحاولة بيع حصتها في المزارع الفرنسية

ما زالت الأوضاع محتدمة ومشتعلة ما بين الثنائي السابق أنجلينا جولي وبراد بيت، وعلى مدار الفترة الماضية لم تهدأ الحرب القضائية بين الطرفين على حضانة أطفالهم وفصل الممتلكات المشتركة بينها.

ورفع النجم الأمريكى براد بيت دعوى قضائية جديدة ضد زوجته السابقة يتهمها فيها أنها تسعى للانتقام منه وتستخدم «عرقلة منهجية»، وفقا لما ورد في أوراق المحكمة المرفوعة في لوكسمبورج، أمس، بالإضافة إلى محاولة استبعاده من صفقة لبيع حصصها في ممتلكات الزوجين المطلقين والمزارع الفرنسية «شاتو ميرافال» في كورينز بفرنسا، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

تفاصيل الدعوى القضائية

ووفقًا للدعوى القضائية، فإن مزارع «شاتو ميرافال» مملوكة لشركة «Quimicum»، وهي شركة يمتلك فيها «بيت» في الأصل حصة 60% من خلال شركته «موندو بونجو»، بينما تمتلك جولي 40% من خلال شركتها «نوفيل»، وقبل ثلاث سنوات من انفصالهما، نقل «بيت» 10% من أسهم «موندو بونجو» إلى شركتها، ليتساوى الزوجان في ذات الحصة المملوكة مناصفة.

ولكن وفقًا للدعوى القضائية، فإن تحويل 10% باطل لأن الأسهم تم بيعها مقابل 1 يورو فقط وليس مبلغًا حقيقيا لسعر الأسهم، كما هو مطلوب بموجب قانون لوكسمبورج، ويتهم «بيت» زوجته السابقة بأنها تحاول التسلل لبيع حصتها البالغة 50% دون منحه حق الرفض أو الشراء، كجزء من اتفاقهما السابق بطلب الإذن من بعضهما البعض إذا كانا يريدان بيع أسهمهما.

أنجلينا تضغط لبيع حصتها

وأكد براد بيت في الدعوى أن أنجلينا جولي تجاهلت بشكل واضح «مقدار العمل الهائل والوقت والمال» الذي استثمره بيت وشركاؤه في تنمية المؤسسة، التي تقدر قيمتها بأكثر من 140 مليون يورو، أي ما يوازي حوالي 164 مليون دولار، واتهمتها بعرقلة أعمال الشركات التي لا تزال مملوكة من الزوجين، من أجل الضغط عليه لقبول بيع حصتها المذكورة، وذلك بتأخير الموافقة على الحسابات والتعيينات الإدارية.