توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة المصري و«الأعلى للقضاء» في ليبيا

استقبل المسـتشـار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بمقر قصر الأميرة فوقية، المستشـار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في دولة ليبيا والوفد القضائي المرافق، ومحمد محمد عبد العالي مصباح سفير ليبيا لدى القاهرة؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين؛ بهدف تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية، والأبحاث بين الجهتين.

جاء ذلك في إطار التعاون القانوني والقضائي بين مجلس الـدولـة بجمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للقضاء في دولة ليبيا؛ لخلق وإيجاد شراكة حقيقية تخدم المصلحة القضائية في البلدين.

تسهيل الاطلاع على السوابق القضائية

وتناول اللقاء التباحث بشأن تنظيم أوجه التعاون بين الجهتين في مجال إعداد وتدريب وتأهيل الأطر القانونية والقضائية التابعة للنظام القضائي في ليبيا، وطرق رفع الكفاءة الفنية لها من خلال تبادل الأحكام والفتاوى، وتسهيل الاطلاع على السوابق القضائية الصادرة في ذات الشأن فضلا عن التدريب والتأهيل المستمر.

دورات متخصصة لتنمية مهارات أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا

وتضمنت المذكرة الاتفاق على أن يتولى مجلس الدولة المصري تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتقنية إلى الهيئات القضائية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، من خلال تنفيذ دورات متخصصة لتنمية مهارات أعضاء الهيئات القضائية والرفع من كفاءتهم، يتم تنفيذها في المقر الرئيسي لمجلس الدولة بالقاهرة أو في أية مدينة أخرى بمصر.

فيما تم الاتفاق على تبادل المطبوعات ذات الصلة بالاختصاص المشترك والمتضمنة الفتاوى والأحكام، والدراسات، والدوريات، والنشرات، والمجلات الخاصة، بكل منهما، وإيجاد آلية مناسبة، للإفادة من قائمة المراجع بمكتبة مجلس الدولة المصرى، ومن منصته الإلكترونية.

وفي نهاية اللقاء، أكد المستشار محمد حسام الدین، رئيس مجلس الدولة، عمق العلاقات بين مصر وليبيا، واستعداد مجلس الدولة المصري لتقديم كافة أوجه المعاونة الفنية المطلوبة للأشقاء الليبيين.

من جانبه، قال المستشار محمد الحافي، إن توقيع الاتفاقية جاء تكريسًا للعلاقات والصلات والروابط بين الأسرتين القضائيتين في البلدين الشقيقين، مؤكدًا على دور مجلس الدولة الريادي في مجال القضـاء الإداري والإفتاء القانوني وصياغة التشريعات في الوطن العربي.

تطوير مرفق القضاء في ليبيا

كما أكد السفير محمد عبد العالي مصباح، عمق العلاقات بين ليبيا ومصر، وعلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة لتطوير مرفق القضاء بدولة ليبيا، والتي تأتى ضمن عدة اتفاقيات هامة توقع بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات مختلفة