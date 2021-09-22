في إطار حياة كريمة.. صناع الخير تقدم خدمات العلاج المجانى لـ 100 حالة

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وفى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تقديم خدمات المتابعة الشهرية وتقديم العلاج الشهرى لـ 100 مريض غير قادر من مرضى الأمراض الجلدية المزمنة وبخاصة التهاب الجلد الفقاعى وقشر السمكة من المحافظات المختلفة ضمن مبادرة "لمسة خير" لإنقاذ حياة مصابى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة من غير القادرين والتى تطلقها المؤسسة برعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ومتابعة خبير الأمراض الجلدية الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقاً.

لمسة خير

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن "لمسة خير" مبادرة إنسانية تستهدف إنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من مصابى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة غير القادرين في كل أنحاء مصر من خلال المتابعة والإشراف الطبى وصرف العلاج الشهرى اللازم بالمجان، وأنه يتم توزيع العلاج الدوائى للمرضى بشكل شهرى ثابت بمتوسط تكلفة شهرية 1500 جنيه للمرضى بمرض قشر السمكة و2000 جنيه للمرضى بمرض التهاب الجلد الفقاعى، ويتم شهرياً إستقبال حالات جديدة من المحافظات المختلفة من مرضى الأمراض الجلدية المزمنة لينضموا إلى القائمة التى يتم تقديم الرعاية والمتابعة الصحية والعلاج الشهرى بالمجان لها.

من جانبه أوضح د.هانى الناظر خبير الامراض الجلدية المشرف العام على مبادرة "لمسة خير" ، أن المبادرة تستهدف مرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة والتى دائما ما تحتاج إلي رعاية مستمرة وعلاج دوائى دائم، وقد تودي بحياة المصاب بها إن لم يحصل على العلاج ويداوم على استخدامه، والبعض من هذه الأمراض تتضاعف تكلفة علاجه، فيصبح من المستحيل على شرائح غير القادرين الحصول على علاج لهذه الأمراض، ومن هنا تعمل "لمسة خير " على الوصول إلي حالات المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة مثل مرض التحلل الجلدى الفقاعى وقشر السمك.

يذكر أن مبادرة "لمسة خير" واحدة من سلسلة المبادرات الإنسانية الفريدة التى تطلقها صناع الخير و تستهدف دعم مرضى غير قادرين في مواجهة مرض لعين يهدد حياتهم، ومن هذه المبادرات مبادرة "أطمن على نفسك" لمواجهة فيروس سى ومبادرة "عنيك في عنينا" لمحاربة العمى ومبادرة "أولادنا في عنينا" لرعاية طلاب المدارس ووقايتهم من الإصابة بالأنميا والسكر بجانب وقايتهم من أمراض العيون ومبادرة "نبض حياة" لدعم علاج مرضى القلب.