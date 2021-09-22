«حياة كريمة» يدرّب 92 معلما في القليوبية على التحول الرقمي (صور)

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على فيس بوك، مستجدات أعمال المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية، حيث حضر أول أيام مبادرة محو الأمية الرقمية لكفر شبين مركز شبين القناطر، 92 متدربا معظمهم من معلمي مدرسة الحصافة الابتدائي والإعدادي وبعض من الشباب، بالتدريب على التناول التثقيفي للحياة الرقمية وبوابة مصر الرقمية، وعرض مشاريع الدورات المختلفة ومنها: «التحول الرقمي، ريادة الأعمال، الشمول المالي، التسويق الإلكتروني، إدارة الأعمال، العمل الحر، مبادئ الحاسب الآلي، البرمجة، المهارات الوظيفية والحياتية».

عرض كيفية الاستفادة من الدورات على أن يستكمل التدريب في يوم آخر

وأضاف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» أنّه جرى عرض كيفية الاستفادة من الدورات، على أن يستكمل التدريب في يوم آخر، وتتحدد مواعيد التدريب سواء أون لاين أو في قاعات العرض لاستفادة أكبر عدد ممكن من أهالي المركز، بحضور الدكتور أسامة سعودي، منسق ميداني موسسة «حياه كريمة» وحدة محلية كفر شبين - بمركز شبين القناطر.

استثمارات ضخمة بـ«حياة كريمة»

وصرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنّ المشروع القومي «حياة كريمة» الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجري من خلاله ضخ استثمارات ضخمة، ومتوقع ضخ أموال من 700 إلى 800 مليار جنيه في هذا المشروع بما يعادل (50 مليار دولار) في الفترة من 3 إلى 5 سنوات، ما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل وخفض البطالة وتشغيل المصانع، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات النمو وخفض نسب التضخم.

ومن ناحية أخرى، أكد اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ فكرة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لبناء الإنسان المصري بناء متكاملا «صحيا، اجتماعيا، وثقافيا»، إيمانا بأنّ الإنسان المصري هو كنز الوطن.