الصحة: إضافة خدمات طبية بتقنيات عالمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن حزم الخدمات الطبية المستحدثة التي وفرتها منشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وهي أولى المحافظات التي طبقت المنظومة الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه جرى استحداث حزم من الخدمات الطبية والعلاجية باستخدام أحدث التقنيات وفق ممارسات الصحة العالمية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، ومنها عمليات القساطر الطرفية والتشخيصية والعلاجية كالقساطر المخية ومعالجة أمراض الأوعية الدموية بتقنية CERAB EVAR، واستبدال الصمام الأورطي بتقنية التافي TAVI، وعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية CTO، وعلاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبي ROTAPRO، وتوسيع الصمام الميترالي بالبالون، وتوسيع الشرايين بتقنية التصوير الداخلي IVUS، دون تدخلات جراحية.

عمليات مناظير وميكروسكوبات دون شق جراحي

وأضاف السبكي، أنه جرى استحداث جراحات ويبل Whipple المتقدمة لاستئصال أورام البنكرياس، وجراحات الوجه والفكين بتقنية 3D، وجراحات المخ والأعصاب واستئصال الأورام بكافة أنواعها وجراحات القلب المفتوح وزراعات جهاز منظم القلب والقوقعة والقرنية وإصلاح تشوهات وإعوجاج العمود الفقري وتفتيت حصوات الكلى بتقنية الأشعات والموجات التصادمية وعلاج انسداد القنوات الصفراوية بتقنية راندفو، إلى جانب عمليات المناظير والميكروسكوبات الجراحية لعلاج العديد من الأمراض دون الحاجة إلى شق جراحي أو فتحات جراحية كبرى.

خدمات الطب النووي وأحدث تقنيات تشخيص الأورام

ولفت «السبكي» إلى أن من الخدمات الطبية المستحدثة أيضا فحوصات المسح الذري للكلى والقنوات الدمعية والعظام والرئتين والأوعية الليمفاوية والغدة الدرقية، وسحب عينات نسيجية من أورام الصدر والرئتين والغشاء البلوري عن طريق الإبرة الموجهة بالأشعة المقطعية، وخدمات الطب النووي وأحدث تقنيات تشخيص الأورام والتصوير المقطعي البيزوتروني والعلاج الإشعاعي والأشعة التداخلية وعلاج السكتات الدماغية والتأهيل والعلاج الطبيعي وخدمات الغسيل الكلوي وجلسات الكيماوي للأورام، إلى جانب عمليات علاج تشوهات العمود الفقري للأطفال طفيفة التوغل وافتتاح أول وحدة للغسيل الكلوي للأطفال، وغيرها من العمليات المتقدمة الأخرى علاوة على الخدمات المتطورة بأقسام الحضانات والرعايات المركزة وعلاج الحالات الحرجة والطارئة والفحوصات الطبية الشاملة وفق أحدث المعايير الدولية.

التأمين الشامل أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر

وأكد المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ومميزاتها في توفير التغطية والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بالمنظومة الجديدة خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية ومنها عدد من المشروعات الصحية عن طريق الفيديوكونفرانس، لما أثبتته من كفاءة عالية وعائد على المواطنين صحي وإنساني ضخم للغاية، مؤكدًا أن إدخال عدد كبير من المحافظات بالمنظومة الجديدة سيكون له أثر عظيم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل الجديد أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر، بما يضمه من إمكانات وتجهيزات عالمية وكوادر طبية وفنية وإدارية على أعلى مستوى، الذي تلا المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، تمهيدًا لنجاح المشروع والنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمصريين، والحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

الصحة ركن أساسي لتحقيق التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى تقديم منشآت هيئة الرعاية الصحية أكثر من 6.5 مليون خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات الثلاث سالفة الذكر، مؤكدًا أنه جاري العمل على قدم وساق لامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال المشروع في غضون 10 سنوات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، باعتبار أن الصحة ركن أساسي لتحقيق التقدم بكافة القطاعات التنموية بالدولة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.