«المركزي»: ارتفاع أسعار النفط وخسارة في السندات خلال الأسبوع الجاري

قال البنك المركزي المصري، إن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الجاري، بسبب الزيادة التي سُجلت في نهايته على خلفية تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، والذي أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019، ومع استمرار جهود بايدن لتوسيع عمليات التطعيم، ما أدى إلى تحسن توقعات الطلب.

أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى لها في 6 أشهر

وأضاف البنك المركزي في تقريره عن الأسعار والسوق العالمي أن أسعار النفط تمكنت من إنهاء تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى لها في ستة أشهر رغم تعديل منظمة أوبك، والتي خفضت توقعاتها السابقة للطلب على النفط في عام 2021 بأن يتراجع متوسط ​​الطلب على النفط إلى 99.70 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من عام 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي بسبب انتشار متحور الدلتا.

وأشار إلي أن أسواق الأسهم العالمية تعرضت لموجات بيعية خلال الأسبوع الماضي، كما خسرت غالبية سندات الخزانة حيث ينتظر المستثمرون بحذر إشارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن الخفض التدريجي لبرنامج مشتريات الأصول. وفي أثناء ذلك، قدمت بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة دفعة للأسواق بالاتجاه الصعودي.

تحركات الأسواق وتوقعات التضخم

وأوضح أن سندات الخزانة أنهت تداولات هذا الأسبوع بإغلاق متباين، حيث سجلت سندات الخزانة أجل 2 و5 و10 سنوات خسائر هذا الأسبوع على خلفية ارتفاع توقعات التضخم خلال الأسبوع، والضغوط التي يتعرض لها إنتاج النفط، والموجات البيعية المتعلقة بأنشطة التحوط من خلال المشتقات، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات تتعلق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج مشترياته من السندات في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، خاصة بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة قرب نهاية الأسبوع والتي جاءت قوية.

في هذه الأثناء سجلت سندات الخزانة لأجل 30 عامًا أداء إيجابي، بسبب المكاسب الكبيرة التي حققتها في بداية هذا الأسبوع، يومي الإثنين والثلاثاء، حيث أظهرت بيانات التضخم أن مؤشر أسعار المستهلكين قد صعد ولكن بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر، الأمر الذي دفع المشاركين في الأسواق إلى الاعتقاد أن الاحتياطي الفيدرالي لن يشدد سياسته النقدية في الفترة القادمة.