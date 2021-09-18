ارتفاع أسعار النفط العالمية لأعلى معدل لها منذ 45 يوما

أغلقت أسواق النفط العالمية تعاملاتها، الأمس الجمعة، على انخفاض طفيف في أسعار النفط العالمية، ورغم ذلك إلا أن الأسبوع الماضي يعتبر الأكثر ارتفاعا للأسعار منذ حوالي شهر ونصف.

وسجلت أسعار النفط خام برنت العالمي مبلغ 75.34 دولار للبرميل كسعر الإغلاق لتعاملات الأسبوع ولكنها سجلت أعلى معدل لها خلال الأسبوع عند 76.08 دولار يوم الأربعاء الماضي.

أما عن خام غرب تكساس فقد أغلقت التعاملات الأسبوعية عند 71.97 دولار للبرميل الواحد، ولكنه سجل أعلى سعر له عند 73.09 دولار للبرميل يوم الأربعاء الماضي.

أسباب ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما أرجعه المحللون لعدة عوامل منها الأعاصير التي تسببت في توقف العديد من حفارات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، ما رفع الأسعار إلى أكثر من 72 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وذكرت تقرير معلومات الطاقة الأمريكية أن هناك انخفاضا شمل جميع أنواع المخزونات، وبقاء أكثر من مليون برميل يومياً خارج الإمدادات في الولايات المتحدة، ويبلغ الإنتاج حاليا 10 ملايين برميل يومياً مقارنة بـ11.3 مليون برميل يومياً قبل الإعصار.

وتجاوز الطلب في الولايات المتحدة على النفط 19 مليون برميل على المنتجات البترولية، كما أن إعلان الصين عن تلقيحها لأكثر من مليار شخص ضد فيروس كورونا، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية للحركة في الصين ويدعم توقعات نمو الطلب نظرا لزيادة الطلب عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.

ومن المتوقع ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة القادمة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وانخفاض الطلب كالعادة، والتخوف من موجة جديدة من فيروس كورونا، وسط توقعات تشير إلى موجات قادمة في فصل الشتاء قد تنعكس على أداء الأسواق.

وارتفعت أسعار الغاز حالياً أعلى بكثير من مستوياتها قبل أزمة كورونا بسبب وجود معدل تضخم عالمي مرتفع ينعكس على جميع منتجات الطاقة الموجودة مثل الغاز ووقود النقل.