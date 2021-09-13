ارتفاع أسعار النفط في أول تعاملات الأسبوع.. وصعود خام برنت بنسبة 1.30%

بدأت أسعار النفط في أولى جلسات الأسبوع الجاري على ارتفاع، بسبب مخاوف من توقف الإنتاج في الولايات المتحدة، حيث لا تزال آثار إعصار آيدا تلقي بظلالها على أكبر منتج للنفط في العالم.

وارتفعت الأسعار العالمية للنفط خلال جلسات اليوم حتى الآن، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية سبتمبر، وسط توقعات بارتفاع الطلب على النفط.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر نوفمبر 95 سنتًا بنسبة 1.30% مسجلة 73.87 دولارًا للبرميل.

الخام الأمريكي يرتفع بنسبة 1.41%

وسجّلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر ارتفاعًا بنحو 98 سنتًا بنسبة 1.41%، عند مستوى 70.70 دولارًا للبرميل.

وبالرغم من أن هناك نحو 75% من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك، أو ما يعادل 1.4 مليون برميل يوميًا، متوقفًا منذ أواخر أغسطس الماضي، إلا أن الأسعار مرتفعة والسوق العالمي يشهد استقرارًا.

وعادت مصافي التكرير الأميركية بشكل أسرع لإنتاج النفط من تأثير إعصار آيدا، وهو عكس التعافي من العاصفة الماضية؛ إذ أعيد تشغيل معظم مصافي التكرير الـ9 في لويزيانا المتضررة من العاصفة بحلول يوم الجمعة الماضي.

وقال محللو غولدمان ساكس في مذكرة، إن إعصار آيدا كان فريدًا من حيث تأثيره الكبير على أرصدة النفط الأميركية والعالمية، مع تأثيره على الطلب أقل من تأثيره على الإنتاج.

وقدر المصرف العالمي تسبب العاصفة في انخفاض مخزونات النفط الأميركية بنحو 30 مليون برميل، وهو ما يمكن أن يدفع هوامش التكرير الأميركية للارتفاع واتساع فارق السعر بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت.

وأعلنت شركة شل العالمية، أكبر منتج للنفط في خليج المكسيك، أنها ألغت بعض الشحنات التصديرية بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت البحرية من إعصار آيدا؛ ما يشير إلى استمرار الخسائر لعدة أسابيع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الحفارات العاملة في الولايات المتحدة في الأسبوع الأخير، حسبما قال مزود خدمات الطاقة بيكر هيوز؛ ما يشير إلى أن الإنتاج قد يرتفع في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن يركز اهتمام أسواق النفط هذا الأسبوع على المراجعات المحتملة لتوقعات الطلب على النفط من منظمة البلدان العاملة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.