صلاح عبد الله يحتفل بعيد ميلاد علاء الشربيني على الهواء: «ابني وحبيبي»

فاجأ الفنان صلاح عبدالله، الشيف علاء الشربيني، خلال حلقة اليوم من برنامج «أحلى أكلة» المذاع على قناة «ON»، واحتفل بعيد ميلاده على الهواء.

صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاد علاء الشربيني

وفي مداخلة هاتفية، وجه صلاح عبدالله التحية للشيف، وغنّى له احتفالا بعيد ميلاده، وأشاد بأخلاقه وعلاقته الطيبة به، قائلا: «كل سنة وانت ابني وحبيبي وصاحبي، عايز أكشف للناس من خلال برنامجك الحلو ده الوجه الآخر للشيف علاء الشربيني، وجه الرجولة والكرم والجدعنة وفعل الخير، أنت دايما سبّاق في فعل الخير».

وتابع صلاح عبد الله: «دايما أقول لكل اللي حواليا أنا عندي 3 بنات آه، بس علاء الشربيني ده ابني وحبيبي».

علاء الشربيني: «عم صلاح عبد الله عمدة الفنانين في مصر»

من جانبه، وجه الشيف علاء الشربيني، الشكر لصلاح عبدالله، على كلماته الطيبة، والمفاجأة اللطيفة على الهواء، قائلا: «عم صلاح عبدالله عمدة الفنانين في مصر، الراجل ده أب وأخ وجار وكل حاجة حلوة في الدنيا بالنسبة لي.. عم صلاح ده أنتيمي بجد، ومن الناس المحترمة العزيزة على قلبي جدا».