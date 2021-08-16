صلاح عبد الله في أول ظهور بعد أزمته الصحية: كنت بطنش لحد ما قلبي تعب

حرص الفنان صلاح عبد الله، على طمأنة جمهوره، بشأن تطورات حالته الصحية، حيث خضع لعملية قسطرة بالقلب مؤخرًا، قبل العودة لاستئناف عمله مجددًا، واستكمال تصوير مشاهده في فيلم «ميني بار».

صلاح عبد الله يتفاجأ بمرض قلبه

وقال الفنان صلاح عبد الله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حالة وراحت لحالها، اللي حصل كرم ولطف من ربنا، ألف حمد وشكر يا رب»، موضحًا أنه كان يُعاني من آلام في منطقة الصدر من آنِ لآخر، لكن كان يتجاوزها بالأدوية، إلى أنّ اشتد عليه الوجع مؤخرًا.

وأضاف: «كان بيحصل لي تعب بقاله كذا سنة، كطبيعة المصريين بناخد أدوية، والألم يروح وبعدها نطنش، لحد ما الألم المرة دي مش راضي يروح خالص، ومفيش أدوية نفعت»، متابعًا: «اكتشفت إن فيه مشكلة في القلب، وزوج بنتي جري بيا على المستشفى، وعملت قسطرة علاجية و3 دعامات».

صلاح عبد الله يقطع الإجازة

أشار صلاح عبد الله، إلى أنّه كان يقضي إجازة الصيف في الساحل الشمالي، إلا أنه قطع الإجازة وعاد للقاهرة، من أجل بدء تصوير مشاهده في حكاية «غالية» ضمن أحداث مسلسل «زي القمر»، للمخرجة شيرين عادل، إلا أنه نُقل للمستشفى قبل بدء التصوير بساعاتٍ قليلة.

وأوضح: «كنت في الساحل، ونزلت مخصوص عشان التصوير، نزلت يوم التلات أجهز للشخصية، تعبت وبعت لهم وأنا في المستشفى، قلت لهم اتصرفوا بسرعة، شوفوا زميل غيري ينقذ الموقف.. ده واجبي إنّ أقول لهم، عشان هما حاجزين لوكيشن، فمينعفش التأجيل، وفيه ميعاد عرض».

ووصف الفنان صلاح عبد الله، مخرجة المسلسل شيرين عادل، بقوله: «أختي الصغيرة واشتغلت معاها كتير، وكمان المنتجة مها سليم غالية عندي أوي، وكان لازم أعتذر لهم إن مش هقدر أشتغل معاهم، بسبب ظروفي الصحية».