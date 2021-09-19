صلاح عبد الله بعد تغيير نهاية «شقة 6»: كنت بسأل على المؤلفين في التصوير

وجه الفنان صلاح عبد الله بطل مسلسل «شقة 6» رسالة لمؤلفي العمل الدرامي، بعدما تغيرت أحداث الحلقة الأخيرة، ما أدى إلى استيائهم، ورفضهم كتابة الجزء الثاني من العمل.

وكتب صلاح عبد الله، تعليقا على منشور أحد المؤلفين قائلا، «في أيام التصوير الأخيرة كنت دايماً بسأل عليكم، وعموما بداية قوية جدا، ربنا يوفقكم وتقدموا الكثير»، ليرد عليه محمود وحيد، أحد المؤلفين قائلا: «سبحانك يارب لما يكون رب العزة يلهم الناس بالحقيقة»، في إشارة منه للظلم الذي تعرض له من المخرج بعد تغيير نهاية العمل.

جدل حول الحلقة الأخيرة من مسلسل «شقة 6»

وقد أثارت الحلقة الأخيرة من مسلسل «شقة 6»، حالة من الجدل، عقب عرضها على إحدى المنصات الإلكترونية، وجاء تعليق مخرج العمل على هذا الأمر أنه أراد نهاية غير متوقعة لجعل الجمهور في حيرة وتساؤل، مؤكدا أنه لا يريد نهاية سعيدة مثلما كان يتوقعها الجمهور.

بلاغ من مؤلفي «شقة 6» ضد المخرج

وقد قرر مؤلفو العمل عدم كتابة الجزء الجديد من المسلسل، وقدموا بلاغا ضد المخرج، بسبب تغيير النهاية بما لا يتماشى مع أفكارهم، وشهدت الحلقة ظهور شبح «سارة» التي جسدت دوره الفنانة ملك قورة من جديد لـ«إنجي» التي جسدت دورها الفنانة روبي، وطلبت منها أن تأخذ دمها وتقتلها، كي تستطيع أن تعيش، ولكن تقوم إنجي بحرقها والتخلص من اللعنة نهائيا.

أبطال مسلسل «شقة 6»

مسلسل «شقة 6» بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.