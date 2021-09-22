خناقة على لقب «طبيب» للصيادلة والعلاج الطبيعي بصفحة الأطباء «صور»

أثار البيان الذي أصدرته نقابة الأطباء، أمس، الذي أكدت فيه عدم السماح بإطلاق لقب «طبيب» إلا على خريج كلية الطب البشري، جدلا واسعا، لا سيما عبر صفحة النقابة الرسمية بموقع فيس بوك، حيث نشر البعض تعليقات، يدافعون فيها عن الصيدلة والعلاج الطبيعي، بالتزامن مع دفاع أطباء بشريين، عن بيان النقابة، الذي أوضحت فيه أنها أصدرته لطبيعة ونوعية الدراسة التي تلقاها في كلية الطب، والتي تؤهله لتشخيص وعلاج المرضى، وقيادة الفريق الصحي.

خناقة على لقب طبيب

وأشارت نقابة الأطباء، إلى أنه حسب المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954، فأنه لا يحق ممارسة وتوقيع الكشف الطبي على المرضى، إلا للطبيب خريج كلية الطب البشري، وأكدت في الوقت ذاته، احترامها للدور المحوري الذي يقوم به كل عضو من المهن المعاونة للطبيب، مثل التمريض والعلاج الطبيعى والعلاج الوظيفى وغيرها من المهن الهامة المعاونة للطبيب، «وتُهيب النقابة بضرورة التزام كل عضو فى الفريق الصحى، بدوره المنوط به، وعدم الاعتداء على دور غيره من المهن الأخرى، لضمان سلامة المنظومة العلاجية» بحسب بيان النقابة.

الصيادلة

ومن بين مئات التعلقيات على صفحة الأطباء، علق حساب يحمل اسم أحمد أشرف قائلا: «وبالنسبه لإنكم بتكتبوا الدواء، هل دة مش من حق الصيدلي! أي دولة في العالم، الصيدلي بيشوف الـdiagnosis، وبيكتب العلاج المناسب للتشخيص، وبالنسبة للعلاج الطبيعي: احنا بندرس وبيبقى عندنا معلومات عن الأمراض المزمنة الشهيرة في أمراض الباطنة والمسنين وأمراض الروماتيزم، وبنلاقي أطباء بشريين بيكتبوا برنامج علاجى للعلاج الطبيعى، وبيدخلوا نفسهم فيه، زى ما يكون مستخسرين إن حد غيرهم يحط برنامج علاجى مستقل بيه».

وواصل قائلا: إن هناك الكثير يعترفون بدور ومهنة العلاج الطبيعي، لا سيما أن الأبحاث تؤكد يوما بعد يوم أهميته، كما يتم اكتشاف علاج لأشياء تكاد تكون في الطب حلها الوحيد الجراحة، «الطب البشرى والعلاج الطبيعى مهمين وكل منهم لا يقل دوره عن التانى، أتمنى نعترف بحق كل واحد فينا ويبقى هدفنا فى المقام الاول المريض اللى يجيلنا العيادة» بحسب تعبيره.

بينما طالبت نشوى الشريف، نقابة الأطباء، بمحاسبة الأطباء من تخصص الروماتيزم، الذين يشغلون في عيادتهم حاصلين على تربية رياضية، ويقومون بعمل جلسات العلاج الطبيعي دون ترخيص مزاولة مهنة، «مفيش دولة في العالم بتخلي تربية رياضية يشتغل على مريض، وحضراتكم كمان بتشرفوا عليهم في رسائل علمية، وبعد كده ابقى اتكلم على كلمة طبيب، لما فعلا يكون طبيب أمين على المريض، وفاهم في العلم اللي بيشخصه» بحسب تعبيرها.

العلاج الطبيعي

فيما عقبت الصيدلانية نهى كمال قائلة: «والأطباء اللي قلبوا عياداتهم صيدليات، وبتبيع للمرضى، وأحيانا عينات كمان، ده بقى مالي الدنيا، مش تدخل في مهنة الصيدلي!»

وقال نور طارق، خريج كلية علاج طبيعي، إن العلاج الطبيعي مهنة مستقلة وليست مهنة معاونة، موضحا أن بكالوريوس العلاج الطبيعي في مصر يتم الحصول عليه بعد دراسة 6 سنوات، رافضا ما وصفه بنغمة الوصاية في المجال الطبي.

وواصل قائلا: «الصيادلة اللي مش عاجبينك بياخدو برامج pharma d في كلياتهم والعلاج الطبيعي entry level dpt وانت جاي تكتب بوست تفرض فيه سيطرتك ووصايتك».

فيما قالت الطبيبة إيمان زهران: نحن منظومة صحية تقوم على العمل بروح الفريق، أما عقدة الخواجة، وحب التسلط مرفوضة تماما، وعلى النقابة مراجعة تقديرها للأمور، أنا طبيبة بشري منذ 31 عاما في المجال الطبي، لا يمكن الاستغناء عن أي طرف، أما كلمة طبيب تحديدًا، لا يجوز حصرها على الطبيب البشري، فأصل الكلمة في المعجم طبب، بمعنى عالج، والعلاج يمارسه الصيدلي كأدوية، ويمارسه طبيب العلاج الطبيعي بالليزر أو الإشعاع أو الكهربي أو الرياضي، وخلافه، ويعالج الأسنان طبيب الأسنان، ويعالج الحيوان الطبيب البيطري.

وطالبت «زهران»، بترك موضوع المسميات، والبحث عن حقوق الأطباء بكل مجالاتهم وأحوال المستشفيات، والخدمات الصحية المطلوبة للمواطن.