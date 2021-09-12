«الأطباء»: طبيب «اسجد لكلبي» يواجه 5 عقوبات.. منها الشطب من النقابة

قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة قررت استدعاء الدكتور عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، للتحقيق معه في لجنة آداب المهنة، عما نسب إليه في واقعة إهانة ممرض ومحاولة إجباره على السجود لكلبه.

التحقيق مع طبيب أهان ممرض

وكشف «عبد الحي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اللجنة ستتخذ إجراءاتها بخصوص فيديو الطبيب والممرض وسيتم استدعاؤه للمثول أمامها، مشيرًا إلى عقوبات تأديبية تتراوح ما بين لفت النظر واللوم والإنذار، وتنتهي بالوقف عن العمل لفترة مؤقتة، أو الشطب النهائي من سجلات النقابة في انتظار الطبيب.

النقابة تستنكر فعل الطبيب

وأشار أمين عام نقابة الأطباء إلى أن نقابة الأطباء أعلنت عن استيائها الشديد من محتوى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذى يُنسب لأحد الأطباء ويحتوى على إهانات من الطبيب لممرض بالمستشفى، لافتا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة التحقيق فور انتهائه، بعدما تقرر إحالة الطبيب صاحب الواقعة، إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو.

نقابة التمريض

وكانت كوثر محمود، نقيبة التمريض وعضو مجلس الشيوخ، قد أكدت أنها تواصلت مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لاتخاذ إجراءات في هذا الأمر وبالفعل تمت إحالة الطبيب للتحقيق كما تم سماع أقوال الممرض.

دار الإفتاء

من جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من يعتدي على إنسان بالتعذيب أو الإهانة فهو مصاب بداء الكبر والغرور، وذلك مرض إبليس اللعين الذي رفض السجود لآدم، وأضافت أن الله تعالى حرم امتهان الإنسان، أو التعدي عليه بأي شكل من أشكال التعدي والإهانة.

وذكرت دار الإفتاء في تدوينه لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الله تعالى جعل الإنسان خليفته وأكرم مخلوقاته عليه، وأوجب حفظ حقوقه، وجعل ذلك التكريم والحفظ مدار مقاصد الشرائع، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: 70]؛ فمن يعتدي على إنسان بالتعذيب أو الإهانة فهو مصاب بداء الكبر والغرور، وذلك مرض إبليس اللعين الذي رفض السجود لآدم.

وانتشر فيديو خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المتهم الدكتور عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، وهو يحاول إجبار ممرض على السجود لكلبه في ظل وجود بعض عبارات التهكم بمساعدة شخص آخر ظهر في الفيديو.