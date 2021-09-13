بعد واقعة ترك فوطة في بطن مريض.. «الأطباء» تكشف العقوبة المنتظرة

أحدثت واقعة ترك طبيب فوطة في بطن مريض، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بعد وفاة أحد المزارعين في محافظة الغربية، نتيجة خطأ طبيب المسالك البولية الذي أجرى له عملية جراحية من أجل إزالة حصوة كبيرة الحجم بالمنظار الطبي.

عقوبات تواجه الطبيب

من جانبه، قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا النوع من الوقائع يبدأ العقاب الصادر عن النقابة بـ «لفت النظر»، وتصل إلى حد الشطب من النقابة تماما، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة هي قضية تضامنية، تشمل الطبيب وفريق التمريض، حيث أنّ نسيان فوطة في بطن المريض هو مسؤولية التمريض «مش كل حادثة تحصل نقول الأطباء».

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أن التمريض هو المسؤول عن الأدوات الجراحية التي يتم استعمالها في العملية، ويكون على الممرضة الإتمام على عدد الأدوات المستخدمة مثل المشارط والمقصات والمناشف الطبية، قبل بداية العملية ومرة أخرى قبل الانتهاء من العملية الجراحية.

رئيس الطاقم الطبي

ولفت أن مسئولية التمريض لا ينفي كون الطبيب مدانا أيضا في الأمر، فهو يعتبر رئيس الطاقم الطبي الموجود من أجل القيام بالعملية الجراية، ومن هنا تصبح القضية، قضية تضامنية مدان فيها الطبيب وفريق التمريض كذلك.

نقابة الأطباء

وقال كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن في مثل هذه الحالات تقوم النقابة بعمل تحقيقات الفريق الطبي الذي أجرى العملية، وفي حين تم إثبات تقصيرهم، يتم تحوليهم إلى لجنة الآداب، من أجل اتخاذ اللازم معهم.

العقوبات في القانون

من جانبه، أكد المحامي محمود الحديدي، أن ما نص عليه القانون المصري في مثل تلك الحوادث، فالمادة رقم 3 من قانون المسؤولية الطبية، نصت على المستشفى مسؤولة عن توفير المعايير المهنية والطبية المتفق عليها، ألا وهي كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات.

غرامة 50 ألف جنيه

وقال «الحديدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه حال حدوث خلل من المستشفى في تطبيق تلك المعايير المهنية، مما نتج عنه ضرر بالمريض، يتم معاقبة المستشفى بدفع غرامة لا تقل عن قيمة التعويض الذي تحدده المحكمة، وهي لا تقل عن 50 ألف جنيه، بناء على ما تنص عليه المادة 22 من نفس القانون.

وأضاف المحامي محمود الحديدي، قد نص القانون في مادته 244، المعدلة بقانون العقوبات على أن من سبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه سواء كان ذلك ناشئا عن إهماله أو عدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الأسرة تتهم طبيب مسالك بولية

واتهمت أسرة بقرية «كفر الحما»، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، طبيب مسالك بولية، بالتسبب في وفاة مزارع، وذلك أثناء إجراء عملية جراحية له وإزالة حصوة داخل مستشفى خاص بطنطا، حيث ترك الطبيب «فوطة» في بطن المريض، ما أسفر عن وفاته.