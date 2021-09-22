كمال أبو رية: تحمست لـ«قلب مفتوح» لأنه يمس الأسرة المصرية

تعاقد الفنان كمال أبو رية على في بطولة حكاية «قلب مفتوح»، والتي يواصل تصوير مشاهده بها في الوقت الحالي تمهيدا لعرضها على قناة الحياة يوم السبت المقبل، ضمن الموسم الثاني من مسلسل «وراء كل باب».

ويشارك كمال أبو رية بطولة العمل كل من الفنان ميدو عادل، والفنانة فيدرا، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف هشام إسماعيل.

وقال كمال أبو رية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تحمس للمشاركة في «قلب مفتوح» عندما قرأ السيناريو، وشعر بالسعادة البالغة، لأن النص جيد، ومبني بنية درامية سليمة، والموضوع يمس الأسرة المصرية.

وأضاف أنه يجسد دور طبيب قلب ولديه ولد يدرس خارج مصر، وكان من المعتاد أن يستخدم التليفونات البسيطة، ولا يحب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، ولكنه يبدأ يتعلم استخدام هذه الوسائل، فيتعرض لمشاكل تهدد حياته وأسرته.

كواليس مسلسل «ورا كل باب»

وعن كواليس العمل، قال كمال أبو رية: «ان الروح التي كانت تحيط فريق العمل مميزة، لأني كنت أكبرهم سنا، وكان يوجد انسجام وتفاهم ومحبة بين الطاقم».

أعمال كمال أبو رية القادمة

وعن أعماله الفترة المقبلة، قال «أبو رية»، إنه يجهز لمسلسل سيبدأ تصويره قريبا، ولكنه تحفظ على ذكر تفاصيل دوره احتراما لاتفاقه مع الجهة المنتجة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كمال أبو رية هو مسلسل «هجمة مرتدة»، والذي تناول أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض كل من «سيف» و«دينا» سلسلة من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم «القاعدة» بالعالم.

والمسلسل شارك في بطولته كل من أحمد عز وهند صبري وصلاح عبد الله ومايان السيد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.