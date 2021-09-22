سهير جودة تقترح تدريس برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» في كليات الإعلام

اقترحت الإعلامية سهير جودة، تدريس برنامجها «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه برفقة الإعلاميتين، منى عبدالغني ومفيدة شيحة، على قناة «cbc» الفضائية، في مناهج كليات الإعلام الموجودة في الجامعات المصرية.

اقتراح تدريس البرنامج في كليات الإعلام

وتحدثت في حلقة اليوم من برنامجها عن النماذج المشرفة في كافة المجالات، وأهمية تدريسها في المدارس والجامعات، ثم اختتمت حديثها قائلة: «مصر ثرية جدًا وزاخرة بالأسماء المهمة التي حققت نجاحات في مختلف المجالات، ومحتاجين وضع نماذج أكثر في التعليم، وده الشيء اللي إحنا بنتوقعه في التحديثات الجديدة في محتوى التعليم، وإن شاء الله يبقوا يدرسوا برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا في كلية الإعلام».

من جانبها، علقت الإعلامية منى عبدالغني على حديث زميلتها قائلة: «بكل تواضع»، لترد عليها «جودة»: «هنا مش تواضع، هذا أمر موضوعي»، لتتدخل مفيدة شيحة وتقول: «ده من حقنا».

برنامج يعرض نماذج ناجحة

يذكر أن برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، هو برنامج نسائي يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتقدمه الإعلاميات منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، ويهتم بموضوعات مثل صحة المرأة والأمور النفسية وأيضًا يعرض النماذج الناجحة.

واستضاف البرنامج في حلقة اليوم، عددًا من النماذج النسائية الناجحة، مثل دميانة حنا بطلة فيلم «ريش»، وعازفة البيانو المصرية العالمية مشيرة عيسى، ويارا شلبي ورانيا أبو المكارم أول فتيات يقتحمن مجال سباق السيارات.

وروت مشيرة عيسى قصتها في محاربة السرطان، موضحًة أنها «خدت الموضوع بمنتهى البساطة، لأن المرض حق علينا جميعًا»، لافتة إلى أنها أصيبت بسرطان الثدي من الدرجة الثانية وهو يعتبر «أفضل الوحشين»، مضيفة: «أنصح كل سيدة بفحص نفسها كل سنة، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدًا بصحة المرأة، ووفر كل السبل لرعايتها صحيًا»، مشددة على أهمية الاستقرار النفسي لأن الحالة النفسية لها تأثير كبير في مسألة العلاج.