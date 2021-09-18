«أنانية ولا مسؤولية».. «الستات مايعرفوش يكدبوا» يناقش إدمان الرجل للعمل

ناقش برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني ومفيدة شيحة وسهيرة جودة، على قناة «CBC»، قضية انشغال الرجل في عمله بعنوان «زوجي مدمن عمل.. أنانية أم تحمل مسؤولية؟»، حيث حلت شيماء فوزي وبسمة رضوان ونهلة ممدوح ومولي نور الدين ضيفات على الفقرة.

نصف مسؤولية البيت يجب أن تقع على الرجل

وقالت شيماء فوزي، إنه يجب على الزوج أن يخصص جزءً من وقته للاعتناء بالأسرة، خاصة في العطلات الأسبوعية والرسمية، لأن 50% من تربية الأبناء تقع على كاهله، كما أنه يجب أن يتحمل 50% من إدارة المنزل، وفي بعض الاستثناءات يمكن للزوجات أن تتحملن 100% من المسؤولية، وإذا استمر هذا الأمر طوال فترات العام، قد يكون الحل في الانفصال.

وأضافت: «أتابعه دوما لأن مكان العمل معروف، ولا يستطيع الاختفاء عني، كما أنني واثقة فيه».

التأقلم على الانشغال الدائم للزوج

أما بسمة رضوان، قالت إنها تأقلمت على الانشغال الدائم لزوجها، لكنها اتفقت معه على بعض الثوابت التي يجب أن يشارك في إدارتها، مثل زيارة الطبيب في حالة مرض البنات، وشراء الملابس، وأي شيء يكون خاصا بالبنات وعلاقته بهن، موضحةً: «أنا مش من النوع الزنان وأحيانا برتب حاجتي ومواعيدي على مواعيده هو».

وذكرت نهلة ممدوح، أنه من الصعب عمليا تطبيق مبدأ 50% مسؤولية لكل من الزوج والزوجة، لكن التقدير يسهم في تقليل حدة المشكلات، لأن الطرفين يشعران بحرص الآخر على إنجاح العلاقة الزوجية.

ولفتت مولي نور الدين، إلى أن البعض يدمنون العمل عن عمد، بسبب الأنانية: «هنا العائلة بتقع منه، وكمان هو محتاج وقت مع نفسه عشان يبقى مع عائلته، ومع كثرة الانشغال هيجي الوقت هيبقوا اتعودوا على غيابك، وهتبقى مش موجود بالنسبة لهم واتحولت لـATM، وبالتالي العلاقة هتبقى مادية بحتة».